Έκρηξη «Βιολάντα»: Κι επίσημα νεκρή η πέμπτη γυναίκα, βρέθηκε η σορός της

Ανείπωτη τραγωδία - Ήταν μητέρα τριών παιδιών

Δεν έχει τέλος η τραγωδία της έκρηξης στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Πριν από λίγο βρέθηκε η σορός και της πέμπτης εργαζόμενης που βρισκόταν μέσα στις εγκαταστάσεις του παρασκευαστηρίου την ώρα της έκρηξης και αγνοούταν. 

τα πρόσωπα της τραγωδίας στην έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε απανθρακωμένη στο ισόγειο του εργοστασίου, όπου εργαζόταν μαζί με τις άλλες τέσσερις συναδέλφους της, που βρήκαν, επίσης, τραγικό θάνατο. 

Τρίκαλα: Θρήνος για τις πέντε νεκρές – Πώς σώθηκε μία ακόμα εργαζόμενη

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Έκρηξη «Βιολάντα»: Τι λένε οι ειδικοί για τα αίτια της φωτιάς 

Την ίδια ώρα, ειδικοί προσπαθούν να εξηγήσουν τα αίτια της έκρηξης που ισοπέδωσε το εργοστάσιο της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα» και της πυρκαγιάς που είχε σαν αποτέλεσμα να αναπτυχθούν θερμοκρασίες έως και 1.000 βαθμών Κελσίου. 

έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα τρίκαλα 1

Βιολάντα: Το προπάνιο στα πιθανά αίτια της τραγωδίας - Έλιωσε και ο χάλυβας

«Ενδεχομένως να δημιουργήθηκε κάποιο εκρηκτικό μείγμα που εκτός από το προπάνιο, να υπήρχε κάποιας άλλης μορφής υγραέριο», δήλωσε στην ΕΡΤ o πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Όπως εκτίμησε, ενδεχομένως, να είχε γίνει έγχυση με κάποιο ειδικό υγρό προκειμένου να γίνεται αντιληπτό από τους αισθητήρες ασφαλείας του εργοστασίου.

Έκρηξη «Βιολάντα»: Κι επίσημα νεκρή η πέμπτη γυναίκα, βρέθηκε η σορός της

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε δύο, άλλα καταγεγραμμένα δυστυχήματα -σε εργοστάσιο ζάχαρης και σε εργοστάσιο αλεύρων- που έχουν συμβεί στο εξωτερικό και προκλήθηκαν από σπινθηρισμό στο εκρηκτικό μείγμα που είχε δημιουργηθεί στο εσωτερικό του εργοστασίου, πριν από την έκρηξη.

Θρήνος για τις νεκρές στη «Βιολάντα» - Η τελευταία τους φωτογραφία

Το επικρατέστερο σενάριο πάντως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι η έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του δαπέδου και της οροφής να προκλήθηκε από την διαρροή υγραερίου. 

Οι δύο υπαίθριες δεξαμενές υγραερίου στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου παρέμειναν άθικτες, ωστόσο δεν αποκλείεται εντός των εγκαταστάσεων να υπήρξε σε κάποιο σημείο διαρροή, να έγινε κορεσμός του αερίου και να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα στον χώρο των φούρνων που με έναν απλό σπινθηρισμό να προκλήθηκε η βίαιη έκρηξη και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, χωρίς να μεταδοθεί σε άλλους χώρους ή τις δεξαμενές.

έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα τρίκαλα 2

Βιολάντα: Βίντεο με τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο

«Πρώτη αιτία έκρηξης σε βιομηχανίες τροφίμων είναι η χρήση υγραερίου, δηλαδή μίγματος προπανίου – βουτανίου», δήλωσε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, επισημαίνοντας ότι «από τη στιγμή που υπήρχαν δεξαμενές προπανίου σημαίνει ότι υπήρχε εσωτερικό δίκτυο για τη χρήση στους φούρνους και είναι η πιο πιθανή αιτία σύμφωνα και με την προϊστορία».

«Μία διαρροή προπανίου να υπήρχε στο δίκτυο, σε κάποια περιοχή φούρνου ή μιας θερμής επιφάνειας μπορεί να ξεκίνησε αυτή την τρομακτική και δυστυχώς τραγική έκρηξη», εξήγησε.

έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα τρίκαλα 3

Φωτιά Βιολάντα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Σχολιάζοντας το μεγάλο ωστικό κύμα που προκλήθηκε ο κ. Θωμαΐδης επισήμανε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο και για δευτερογενή έκρηξη. 

«Πολλές φορές υπάρχει και σκόνη από τις πρώτες ύλες, η οποία είναι πολύ σοβαρή αιτία δευτερογενούς έκρηξης ή επιτάχυνσης μιας έκρηξης σε τέτοιο βαθμό», τόνισε.

Έκρηξη «Βιολάντα»: Οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες των θυμάτων

Η Βιολάντα Α.Ε. εξέδωσε νέα ανακοίνωση αναφορικά με το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες, τονίζοντας ότι θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους. 

Όπως αναφέρει, η διοίκηση αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

  • Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
  • Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.
  • Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

ΤΡΙΚΑΛΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
