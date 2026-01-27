Έκρηξη Βιολάντα: «Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση της»

Η Αναστασία Νάσιου, η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, η Αγάπη Μπουνόβα, η Έλενα Κατσαρού και η Σταυρούλα Μπουκουβάλα είναι οι πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της βιομηχανίας μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα. Ήταν εργαζόμενες, μητέρες, γιαγιάδες που έδιναν καθημερινό αγώνα για την επιβίωση, για να μεγάλωσουν τα παιδιά τους, να συμπληρώσουν τα ένσημά τους για να πάρουν τη σύνταξή τους.

H τελευταία φωτογραφία των τεσσάρων από τις πέντε εργαζόμενες που σκοτώθηκαν στην έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», μίλησε ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, η οποία σκοτώθηκε στην έκρηξη κι άφησε πίσω της δύο μικρά παιδιά, τριών και πέντε ετών.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη

«Δε θέλω να μιλήσω για ευθύνες. Δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα. Εγώ θέλω να πω για τη γυναίκα μου δύο πράγματα. Η γυναίκα μου ήταν μία αξιόλογη σύζυγος, μάνα, μια αγωνίστρια της ζωής. Παλέψαμε πάρα πολύ μαζί για μια οικογενειακή μας υπόθεση. Πήγε τζάμπα. Πήγαν να βγάλουν το μεροκάματο, αλλά ήταν το μεροκάματο του τρόμου», είπε με τη φωνή του να σπάει από τους λυγμούς.

«Τα φώτα θα πέσουνε, η αυλαία θα πέσει, τα παιδιά θα ψάχνουν να βρούνε τις μαμάδες τους. Δε θα ξαναφωνάξουν "μαμά". Θα ήθελα μόνο να κάνω μία έκκληση να μην ξαναγίνει, να 'ναι τα τελευταία θύματα μιας τέτοιας τραγωδίας. Εγώ έχω δυο ψυχούλες, πρέπει να σταθώ δίπλα στα παιδιά μου. Αυτό θα κάνω. Αν μπορούσα να τ' αλλάξω, θα ήθελα να φύγω εγώ και να μείνει πίσω η γυναίκα μου. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω, μακάρι να μπορούσα. Μου χτύπησε ο χάρος την πόρτα δεύτερη φορά. Έχω δυο λουλουδάκια όμως, υπόσχομαι στη μνήμη της γυναίκας μου να σταθώ να γίνω και μάνα και πατέρας γι' αυτά τα παιδιά», πρόσθεσε.

Έκρηξη «Βιολάντα»: «Μύριζε αέριο, έθαψα το παιδί μου στο εργοστάσιο»

Συντετριμμένη και η μητέρα της Έλενας Κατσαρού, η οποία επίσης εργάζεται στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα».

«Έλεγα πάντα να άφηνα εγώ τα κόκκαλά μου στη Βιολάντα, όχι το παιδί μου. Δε γινόταν συντήρηση. Τους λέγαμε ότι μύριζε αέριο, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Εγώ θέλω να μου φέρουν το παιδί μου πίσω, μπορούν να μου το φέρουν πίσω; Πήγαινε και δούλευε νύχτα για να είναι κοντά στο παιδί της. Δούλευα συνέχεια εκεί κι έλεγα να πεθάνω εγώ, όχι να θάψω την κόρη μου στη Βιολάντα. Ήταν ένας άγγελος, αλλά δεν είχε τύχη. Δεν έκαναν καμία συντήρηση. Είκοσι χρόνια δε συντηρούσαν το κτίριο. Τους τα λέγαμε, αλλά δεν έκαναν τίποτα», υποστηρίζει η μητέρα της γυναίκας, χωρίς να μπορεί να κρύψει τον πόνο και την οργή της.

Η Έλενα Κατσαρού

Στο ίδιο εργοστάσιο εργαζόταν και η αδελφή της για κάποια χρόνια, αλλά είχε φύγει για να εργαστεί σε άλλη επιχείρηση. Μιλώντας στην Κατερίνα Σουλιώτη, της είπε πως η οργή τους είναι μεγαλύτερη από τον πόνο τους.

«Δούλευε για να συνεισφέρει στην οικογένειά της, για το παιδί της. Ήταν στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας και μετά πήγε για δουλειά. Όπως μάθαμε κατά τις 04:00 έγινε η έκρηξη, αλλά πριν το εργοστάσιο καιγόταν μέσα επί είκοσι λεπτά. Κατά πάσα πιθανότητα υπήρχε διαρροή αερίου, αφού μύριζε. Το είπαν στους υπεύθυνους, αλλά δεν το είχαν φτιάξει», είπε.

Πρόσθεσε ακόμα πως οι βάρδιες ήταν με λίγα άτομα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενες να μην προλαβαίνουν κάποιες φορές να πιουν νερό για να μπορέσουν να βγάλουν τον όγκο της δουλειάς.

«Χάθηκε άδικα η αδελφή μου, ποιος θα την αναπληρώσει;», είπε η αδελφή της Έλενας.

Έκρηξη «Βιολάντα»: «Ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη»

Η Αγάπη Μπουνόβα ήταν η τελευταία γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή σήμερα το πρωί. Το άψυχο σώμα ήταν βρέθηκε κοντά στις σορούς των άλλων τριών γυναικών, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο το πάτωμα δεν είχε υποχωρήσει.

Η Αγάπη ήταν μητέρα και γιαγιά. Δούλευε κι εκείνη στη νυχτερινή βάρδια για να μπορεί να βοηθά τις κόρες της και να προσέχει τα εγγόνια της, όταν εκείνες και οι σύζυγοί τους εργάζονταν.

Η Αγάπη Μπουνόβα

Είχε ζήσει αρκετά χρόνια στη Γερμανία και τα τελευταία 14 χρόνια εργαζόταν στη βιομηχανία «Βιολάντα». Ήθελε, μάλιστα, μόνο έναν χρόνο για να βγει στη σύνταξη, αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια.

«Δεν ξέρουμε τι έγινε και πώς, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Από τα κανάλια ενημερωθήκαμε, δε μας πήρε κανείς. Όταν πήγαμε εκεί γινόταν χαμός, σαν να έπεσε βόμβα. Η γυναίκα μου δε μου είχε πει κάτι για ύπαρξη περίεργης μυρωδιάς, όπως λένε κάποιοι», είπε ο σύζυγός της στην εκπομπή.

Έκρηξη «Βιολάντα»: «Ήρθε από τη Γερμανία πριν από έξι μήνες»

Η 56χρονη Αναστασία Νάσιου είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από έξι μήνες. Από το 1988 ζούσε κι εργαζόταν στη Γερμανία, όπου μεγάλωσε και την οικογένειά της.

Η Αναστασία Νάσιου

Όταν ο σύζυγός της πήρε σύνταξη αποφάσισαν να επιστρέψουν στο χωριό τους, τη Φαρκαδώνα Τρικάλων. Η γυναίκα ήθελε κάποια χρόνια ακόμα για να συμπληρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα κι έτσι έπιασε δουλειά στα μπισκότα «Βιολάντα».

Εργαζόταν μόλις τέσσερις μήνες κι επειδή ήταν καινούργια απασχολούταν στη βραδινή βάρδια μέχρι να ανοίξει κάποια θέση στην πρωινή.

«Ήταν φανταστικός άνθρωπος, με το χαμόγελο πάντα, πρόσχαρη. Ήθελε να συμπληρώσει τα ένσημά της για να βγει κι εκείνη στη σύνταξη. Είχε έρθει με τον σύζυγό της για να είναι κοντά στους δικούς τους. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη», είπε στην εκπομπή ο ξάδελφός της.

Έκρηξη «Βιολάντα»: «Πάλευε για τα τρία της παιδιά»

Βαρύ πένθος και για τη Σταυρούλα Μπουκουβάλα που ήταν μητέρα τριών παιδιών. Όταν έγινε η έκρηξη εργαζόταν στην παραγωγή και βρήκε τραγικό θάνατο δίπλα στις συναδέλφους της.

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Όπως είπε ο κουνιάδος της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο οποίος είναι ιερέας, ήταν καλός άνθρωπος κι εξαίρετη μητέρα.

«Ήταν η καλύτερη γυναίκα της γειτονιάς, πάλευε για τα τρία της παιδιά. Ο μεγάλος της, 23 ετών σπουδάζει στα Γιάννενα. Ο άνδρας της το έμαθε από τον γιο του τηλεφωνικά», είπε γείτονας της άτυχης γυναίκας.

«Προφανώς δεν υπήρχε πυρασφάλεια, ενημερώθηκα από αδερφή θύματος ότι μύριζε κάποιο υγρό, θα μάθουμε και από άλλους εργαζομένους εάν ισχύει αυτό, γνωρίζω από άλλους εργαζομένους ότι δεν υπήρχαν ειδικοί τεχνικοί, πρέπει να υπήρχε διαρροή για ώρες, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», είπε στην εκπομπή ο γιος της Σταυρούλας.

«Θα τη θυμάμαι πάντα όπως ήταν και ότι σκοτώθηκε κάτω από άθλιες συνθήκες στην εργασία της», κατέληξε συντετριμμένος.