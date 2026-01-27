Φωτιά Βιολάντα: «Σκοτείνιασαν τα πάντα, σερνόμουν για να βγω έξω»

Αναζητούν απαντήσεις στα συντρίμμια του εργοστασίου

Στις στάχτες και τα αποκαΐδια του εργοστασίου Βιολάντα αναζητούν οι έμπειροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και οι πραγματογνώμονες τις απαντήσεις για το τι προκάλεσε την ισχυρότατη έκρηξη που οδήγησε στον θάνατο τις πέντε υπαλλήλους. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει μαρτυρίες που κάνουν λόγο για περίεργη μυρωδιά που παραπέμπει σε διαρροή αερίου. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των εργαζομένων που γλίτωσαν την τελευταία στιγμή από την πύρινη κόλαση.

Νέα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης που έκοψε στη μέση το εργοστάσιο έρχονται στο φως. Ο ήχος, που ακούγεται στα πλάνα που εξασφάλισε το STAR και η Κατερίνα Ρίστα, είναι τρομακτικός. Δευτερόλεπτα μετά, ο ουρανός καλύπτεται από ένα μανιτάρι καπνού, από το οποίο ξεπηδούν τεράστιες φλόγες.

Μία από τις εργαζόμενες που γλίτωσε τη ζωή της την τελευταία στιγμή αποκαλύπτει την κόλαση. «Ακούσαμε ένα μπαμ και μετά σκοτείνιασαν τα πάντα», λέει με τρεμάμενη φωνή.

«Με το που ακούμε το μπαμ σκοτείνιασαν τα πάντα, πέσαμε κάτω, χτυπήσαμε, πάνελ, σίδερα, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Άρχισα να ματώνω και το καταλάβαινα ότι έσταζα, η μύτη μου έσταζε, το κατάλαβα. Μάλλον δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα, το κατάλαβα όταν με φώναξε η φίλη μου: «Γωγώ, Γωγώ». «Γωγώ, Γωγώ», μου λέει. Λέω εγώ: «Ναι» και σέρνεται, έρχεται κάτω, με πιάνει από τα χέρια και μου λέει: «Σήκω, πάμε έξω». Σηκωθήκαμε, τα πάνελ είχαν σκεπάσει και τη δεύτερη γραμμή του εργοστασίου. Ήταν, δηλαδή, άλλο πάνω, άλλο κάτω. Έπρεπε να ανέβουμε απάνω, να πηδήξουμε». 

Ξημέρωσε η δεύτερη μέρα της τραγωδίας και το κουφάρι του εργοστασίου ακόμα καπνίζει. Η ΕΜΑΚ συνεχίζει να επιχειρεί, ενώ σήμερα έφτασαν γερανοί στο σημείο, οι οποίοι απομακρύνουν ό,τι έχει απομείνει από το εργοστάσιο.

«Δεν υπάρχει υπόγειο και ισόγειο πλέον. Υπόγειο και ισόγειο έχουν γίνει ένα. Η πλάκα μπετόν έχει σπάσει όλη από την έκρηξη. Το ωστικό κύμα που δημιουργήθηκε ήταν τεράστιο, ακούστηκε 8–10 χιλιόμετρα μακριά», λέει ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας.

Σκληρές περιγραφές και μαρτυρίες που «παγώνουν» το αίμα περιλαμβάνονται στις καταθέσεις των ανθρώπων που βγήκαν ζωντανοί από την πύρινη κόλαση στα Τρίκαλα. Μέσα από τις καταθέσεις αυτών των εργαζομένων, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προσπαθούν τώρα να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ. Ο φύλακας του εργοστασίου ανέφερε σοκαρισμένος:

«Αρχικά άκουσα έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Έγινε ακαριαία ανάφλεξη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία σε λιγότερο από δέκα λεπτά επεκτάθηκε σε ολόκληρο το κτίριο».

Ένας ακόμη εργαζόμενος αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ξαφνικά άκουσα ένα δυνατό “μπαμ”. Τα πάντα σηκώθηκαν στον αέρα. Έβλεπα τα αντικείμενα να εκτινάσσονται και αμέσως μετά ξέσπασε η φωτιά».

Αυτές οι μαρτυρίες «κλειδιά» οδηγούν τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής στο συμπέρασμα πως η έκρηξη ήταν ακαριαία και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στις πέντε άτυχες γυναίκες.

