Φωτιά Βιολάντα: Τρεις συλλήψεις - Ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έχει πλέον συλληφθεί και κατηγορείται. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά την πολύνεκρη έκρηξη και φωτιά που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο της εταιρείας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, με τις Αρχές να εξετάζουν λεπτομερώς τα αίτια του τραγικού συμβάντος και ιδιαίτερα τα πρωτόκολλα ασφάλειας στον χώρο εργασίας, ενώ παράλληλα έχει ανοίξει η συζήτηση για πιθανές ευθύνες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούσε η μονάδα.

Φωτιά Βιολάντα: Το κατηγορητήριο για τον ιδιοκτήτη

Συγκεκριμένα, η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του ιδιοκτήτη περιλαμβάνει:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.

Πρόκληση σωματικών βλαβών στους υπόλοιπους εργαζομένους.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές εστιάζουν τόσο στις αρχικές συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη όσο και στη συνολική τήρηση των μέτρων ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων, κίνητρο που οδήγησε στη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών στον επιχειρηματία.

Εκτός από τον ιδιοκτήτη, άλλα δύο πρόσωπα - κλειδιά βρίσκονται υπό κράτηση και οδηγούνται στον Εισαγγελέα τγια τη λειτουργία του εργοστασίου: ο υπεύθυνος της μοιραίας βάρδιας και ο υπεύθυνος ασφαλείας του εργοστασίου.

Την ίδια ώρα οι οικογένειες των θυμάτων ξεσπούν, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για το γεγονός ότι οι άνθρωποί τους πήγαν για μεροκάματο και επέστρεψαν μέσα σε λευκά σεντόνια.

