Φωτιά Βιολάντα: Τρεις συλλήψεις - Ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.01.26 , 22:50 ΠΑΟΚ: Πέθανε οπαδός όταν έμαθε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία
27.01.26 , 22:45 MasterChef: Η δοκιμασία που θα κρίνει τα 6 εισιτήρια για το σπίτι
27.01.26 , 22:43 Νεαροί είχαν «σαρώσει» καταστήματα στην Αθήνα - Καρέ καρέ οι κινήσεις τους
27.01.26 , 22:35 Φωτιά Βιολάντα: «Σκοτείνιασαν τα πάντα, σερνόμουν για να βγω έξω»
27.01.26 , 22:29 MasterChef - Φίλιπ vs Ανδρέας: Η καλύτερη κρέπα πήρε την ποδιά
27.01.26 , 22:28 MasterChef: Γιώργος Π. vs Μενεξιά – Ποιος πήρε τη λευκή ποδιά;
27.01.26 , 22:24 Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
27.01.26 , 22:22 MasterChef: Η μάχη του σνίτσελ που έκρινε τη λευκή ποδιά
27.01.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
27.01.26 , 22:14 MasterChef: Τάσος VS Γιάννης: Ποιος είχε την τέλεια προ
27.01.26 , 22:09 MasterChef: Φωτεινούλα VS Χρήστος: Ποιος σέρβιρε ωμό φαγητό;
27.01.26 , 22:06 MasterChef: Η Ιωάννα κέρδισε με τα ζυμαρικά της τη λευκή ποδιά
27.01.26 , 22:03 Ρουμανία: Πενθούν Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Νεάπολη Θεσσαλονίκης
27.01.26 , 22:03 MasterChef: Ο Γιώργος είναι ο δεύτερος παίκτης που μπαίνει στο σπίτι
27.01.26 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 27/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Κατερίνα Παπουτσάκη: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Ρουμανία: To Star στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα που μετέφεραν τραυματίες
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
ΠΑΟΚ: Πέθανε οπαδός όταν έμαθε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία
Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
Πρώτη Δημοσίευση: 27.01.26, 20:01
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έχει πλέον συλληφθεί και κατηγορείται. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά την πολύνεκρη έκρηξη και φωτιά που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο της εταιρείας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, με τις Αρχές να εξετάζουν λεπτομερώς τα αίτια του τραγικού συμβάντος και ιδιαίτερα τα πρωτόκολλα ασφάλειας στον χώρο εργασίας, ενώ παράλληλα έχει ανοίξει η συζήτηση για πιθανές ευθύνες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούσε η μονάδα.

Έκρηξη «Βιολάντα»: Κι επίσημα νεκρή η πέμπτη γυναίκα, βρέθηκε η σορός της

Φωτιά Βιολάντα: Το κατηγορητήριο για τον ιδιοκτήτη

Συγκεκριμένα, η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του ιδιοκτήτη περιλαμβάνει:

  • Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.
  • Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.
  • Πρόκληση σωματικών βλαβών στους υπόλοιπους εργαζομένους.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές εστιάζουν τόσο στις αρχικές συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη όσο και στη συνολική τήρηση των μέτρων ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων, κίνητρο που οδήγησε στη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών στον επιχειρηματία.

Τρίκαλα: Θρήνος για τις πέντε νεκρές – Πώς σώθηκε μία ακόμα εργαζόμενη

Εκτός από τον ιδιοκτήτη, άλλα δύο πρόσωπα - κλειδιά βρίσκονται υπό κράτηση και οδηγούνται στον Εισαγγελέα τγια τη λειτουργία του εργοστασίου: ο υπεύθυνος της μοιραίας βάρδιας και ο υπεύθυνος ασφαλείας του εργοστασίου.

Την ίδια ώρα οι οικογένειες των θυμάτων ξεσπούν, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για το γεγονός ότι οι άνθρωποί τους πήγαν για μεροκάματο και επέστρεψαν μέσα σε λευκά σεντόνια.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top