Βιολάντα: «Κάτι μύρισε», είπε ο ιδιοκτήτης - Νόμιζε ότι ήταν η αποχέτευση

Τρεις παραλείψεις που οδήγησαν στη φονική έκρηξη

Ελλαδα
Πολύμηνη ήταν η διαρροή προπανίου από τρύπιες σωληνώσεις σε ανενεργό υπόγειο χώρο στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα που προκάλεσε τη φονική έκρηξη και τον θάνατο πέντε εργατριών. 

Τρίκαλα έκρηξη 1

Βιολάντα: Τι φέρεται να κατέθεσε ο ιδιοκτήτης για τη μυρωδιά 

Τους τελευταίους μήνες, το προπάνιο διέρρεε από έναν τρύπιο υπεδάφιο σωλήνα, που «πότιζε» αργά και σταθερά το χώμα σε υπόγειο χώρο

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα φέρεται να κατέθεσε ότι κάτι μύρισε, όταν είχε επισκεφτεί το εργοστάσιο, ωστόσο νόμιζε ότι η μυρωδιά προέρχεται από την αποχέτευση. 

Φωτιά Βιολάντα: Αποκάλυψη Star - Από σπασμένες σωληνώσεις η διαρροή!

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον επτά υπάλληλοι είχαν αντιληφθεί εδώ και μήνες μια περίεργη μυρωδιά, η οποία προκαλείται από τις προσμείξεις θείου στο άοσμο προπάνιο. Κατέθεσαν ότι είχε αναφερθεί στους υπεύθυνους ασφαλείας, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα για να διαπιστωθεί από πού προερχόταν η δυσοσμία. 

Τρίκαλα έκρηξη 2

Συγκεκριμένα είχαν αναφέρει μια περίεργη οσμή στον διάδρομο που οδηγεί στις τουαλέτες, αλλά και τις τουαλέτες. Τότε όμως οι υπεύθυνοι τους έλεγαν ότι η μυρωδιά είναι από τα πλυντήρια.

Αποκάλυψη για τη Βιολάντα: Έσπασε σωλήνας προπανίου μετά από ασφαλτόστρωση

Όπως είπε χθες ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, υποστράτηγος, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος η έκρηξη οφείλεται σε σπινθήρα που προκλήθηκε στις αντλίες νερού και τίναξε στον αέρα το υπόγειο, ισοπεδώνοντας τμήμα του εργοστασίου. 

Τρίκαλα έκρηξη 3

Ο κ. Μιχαλόπουλος εξήγησε πως λόγω της κλίσης του εδάφους, το προπάνιο διένυσε μια απόσταση περίπου 25 μέτρων από το σημείο της διαρροής, έως τον υπόγειο χώρο, κάτω από τη γραμμή παραγωγής. 

Το βίντεο της Πυροσβεστικής που εξηγεί πώς έγινε η έκρηξη στη Βιολάντα

Έκρηξη Βιολάντα: Οι τρεις παραλείψεις που εντοπίστηκαν

Η διαρροή εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 60 εκατοστών. Την ίδια ώρα καταπέλτης είναι η πρώτη έκθεση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. 

Τρίκαλα έκρηξη 4

Βιολάντα: Φωτογραφία από το σημείο της διαρροής στις σωληνώσεις προπανίου

Σύμφωνα με αυτή, διαπιστώθηκαν τρεις σημαντικές παραλείψεις στο εργοστάσιο, που διακύβευαν την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Η πρώτη είναι πως δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίων στο εργοστάσιο. Οι σωληνώσεις επίσης δεν έπρεπε να είναι στο χώμα, αλλά πάνω από αυτό για να μπορεί να διαπιστωθεί κάποια διαρροή και τέλος οι δεξαμενές προπανίου, που βρέθηκαν άθικτες έξω από το εργοστάσιο, θα έπρεπε να είναι πιο κοντά στο κτίριο. 

Τρίκαλα έκρηξη 5

Από τις έρευνες των ειδικών στελεχών της Πυροσβεστικής, διαπιστώθηκε ακόμα ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο οι υπεύθυνοι του εργοστασίου είχαν υποβάλει σχέδια πυρασφάλειας, που δεν είχαν ελεγχθεί.

Βιολάντα: Τι Προβλέπεται Για Τους Σωλήνες Προπανίου

Όμως – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – δεν είχε υποβληθεί έγγραφο «προστασίας έναντι εκρήξεων» από τους υπευθύνους ασφαλείας του εργοστασίου που αφορούσε τη λειτουργία και την επάρκεια δύο αισθητήρων εντοπισμού διαρροών, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι στο ισόγειο του κτιρίου.

Τρίκαλα έκρηξη 6

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο των σχετικών εγγράφων και αυτοί οι αισθητήρες δεν ήταν επαρκείς για την κάλυψη και την πλήρη ασφάλεια των 2.000 τετραγωνικών μέτρων του ισογείου του εργοστασίου. 

Φωτιά Βιολάντα: «Σκοτείνιασαν τα πάντα, σερνόμουν για να βγω έξω»

Επιπλέον οι υπεύθυνοι του εργοστασίου είχαν δηλώσει την ύπαρξη μόνο δύο εξωτερικών δεξαμενών (συνολικής χωρητικότητας 18 κυβικών μέτρων) προπανίου, ενώ υπήρχαν τέσσερις.

Οι τέσσερις από τις πέντε γυναίκες που σκοτώθηκαν στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Οι τέσσερις από τις πέντε γυναίκες που σκοτώθηκαν στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Η έκθεση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δε θα παραδοθεί στην Πυροσβεστική, αλλά θα κατατεθεί απευθείας από το αρχηγείο της Αστυνομίας, στην Εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Φωτιά Βιολάντα: Διαρροή αερίου δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για την τραγωδία

Όταν η Δικαιοσύνη συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία από την προκαταρκτική έρευνα της Πυροσβεστικής, δεν αποκλείεται, οι κατηγορίες να αναβαθμιστούν και από πλημμέλημα να γίνει κακούργημα.

Βιολάντα: «Κάτι μύρισε», είπε ο ιδιοκτήτης - Νόμιζε ότι ήταν η αποχέτευση

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Φωτιά Βιολάντα: Στο Star ο εργαζόμενος που προσπάθησε να σώσει τα 5 θύματα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το δίκτυο σωληνώσεων πρέπει να επιθεωρείται σε μηνιαία βάση, για πιθανές διαρροές, από πιστοποιημένο φορέα, η μελέτη πυρασφάλειας πρέπει να επικαιροποιείται κάθε τρία χρόνια και η επιθεώρησή αισθητήρων ανά έξι μήνες.

Η Αναστασία Νάσιου

Η Αναστασία Νάσιου

Έκρηξη Βιολάντα: Σήμερα και αύριο οι κηδείες των νεκρών εργαζομένων

Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να πέσει η αυλαία του δράματος που εκτυλίχθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα. 

Φωτιά Βιολάντα: Τρεις συλλήψεις - Ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν στις 14:00 το μεσημέρι στο Προάστιο Καρδίτσας την 56χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα. Στις 15:00, στο Γριζάνο Τρικάλων, θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη Αναστασία Νάσιου, ενώ στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων θα γίνει η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα. 

Η Αγάπη Μπουνόβα

Η Αγάπη Μπουνόβα

Αύριο, Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη. 

Έκρηξη Βιολάντα: «Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση της»

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Η Έλενα Κατσαρού

Η Έλενα Κατσαρού

Έκρηξη Βιολάντα: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες

Στο μεταξύ ελεύθεροι αφέθηκαν, χθες, μετά από τέσσερις ώρες που κατέθεταν στον εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν από τη διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο των Τρικάλων. 

