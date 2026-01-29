Βιολάντα: «Κάτι μύρισε», είπε ο ιδιοκτήτης - Νόμιζε ότι ήταν η αποχέτευση

Πολύμηνη ήταν η διαρροή προπανίου από τρύπιες σωληνώσεις σε ανενεργό υπόγειο χώρο στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα που προκάλεσε τη φονική έκρηξη και τον θάνατο πέντε εργατριών.

Βιολάντα: Τι φέρεται να κατέθεσε ο ιδιοκτήτης για τη μυρωδιά

Τους τελευταίους μήνες, το προπάνιο διέρρεε από έναν τρύπιο υπεδάφιο σωλήνα, που «πότιζε» αργά και σταθερά το χώμα σε υπόγειο χώρο.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα φέρεται να κατέθεσε ότι κάτι μύρισε, όταν είχε επισκεφτεί το εργοστάσιο, ωστόσο νόμιζε ότι η μυρωδιά προέρχεται από την αποχέτευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον επτά υπάλληλοι είχαν αντιληφθεί εδώ και μήνες μια περίεργη μυρωδιά, η οποία προκαλείται από τις προσμείξεις θείου στο άοσμο προπάνιο. Κατέθεσαν ότι είχε αναφερθεί στους υπεύθυνους ασφαλείας, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα για να διαπιστωθεί από πού προερχόταν η δυσοσμία.

Συγκεκριμένα είχαν αναφέρει μια περίεργη οσμή στον διάδρομο που οδηγεί στις τουαλέτες, αλλά και τις τουαλέτες. Τότε όμως οι υπεύθυνοι τους έλεγαν ότι η μυρωδιά είναι από τα πλυντήρια.

Όπως είπε χθες ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, υποστράτηγος, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος η έκρηξη οφείλεται σε σπινθήρα που προκλήθηκε στις αντλίες νερού και τίναξε στον αέρα το υπόγειο, ισοπεδώνοντας τμήμα του εργοστασίου.

Ο κ. Μιχαλόπουλος εξήγησε πως λόγω της κλίσης του εδάφους, το προπάνιο διένυσε μια απόσταση περίπου 25 μέτρων από το σημείο της διαρροής, έως τον υπόγειο χώρο, κάτω από τη γραμμή παραγωγής.

Το βίντεο της Πυροσβεστικής που εξηγεί πώς έγινε η έκρηξη στη Βιολάντα

Έκρηξη Βιολάντα: Οι τρεις παραλείψεις που εντοπίστηκαν

Η διαρροή εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 60 εκατοστών. Την ίδια ώρα καταπέλτης είναι η πρώτη έκθεση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Σύμφωνα με αυτή, διαπιστώθηκαν τρεις σημαντικές παραλείψεις στο εργοστάσιο, που διακύβευαν την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η πρώτη είναι πως δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίων στο εργοστάσιο. Οι σωληνώσεις επίσης δεν έπρεπε να είναι στο χώμα, αλλά πάνω από αυτό για να μπορεί να διαπιστωθεί κάποια διαρροή και τέλος οι δεξαμενές προπανίου, που βρέθηκαν άθικτες έξω από το εργοστάσιο, θα έπρεπε να είναι πιο κοντά στο κτίριο.

Από τις έρευνες των ειδικών στελεχών της Πυροσβεστικής, διαπιστώθηκε ακόμα ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο οι υπεύθυνοι του εργοστασίου είχαν υποβάλει σχέδια πυρασφάλειας, που δεν είχαν ελεγχθεί.

Όμως – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – δεν είχε υποβληθεί έγγραφο «προστασίας έναντι εκρήξεων» από τους υπευθύνους ασφαλείας του εργοστασίου που αφορούσε τη λειτουργία και την επάρκεια δύο αισθητήρων εντοπισμού διαρροών, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι στο ισόγειο του κτιρίου.

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο των σχετικών εγγράφων και αυτοί οι αισθητήρες δεν ήταν επαρκείς για την κάλυψη και την πλήρη ασφάλεια των 2.000 τετραγωνικών μέτρων του ισογείου του εργοστασίου.

Επιπλέον οι υπεύθυνοι του εργοστασίου είχαν δηλώσει την ύπαρξη μόνο δύο εξωτερικών δεξαμενών (συνολικής χωρητικότητας 18 κυβικών μέτρων) προπανίου, ενώ υπήρχαν τέσσερις.

Οι τέσσερις από τις πέντε γυναίκες που σκοτώθηκαν στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Η έκθεση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δε θα παραδοθεί στην Πυροσβεστική, αλλά θα κατατεθεί απευθείας από το αρχηγείο της Αστυνομίας, στην Εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Όταν η Δικαιοσύνη συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία από την προκαταρκτική έρευνα της Πυροσβεστικής, δεν αποκλείεται, οι κατηγορίες να αναβαθμιστούν και από πλημμέλημα να γίνει κακούργημα.

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το δίκτυο σωληνώσεων πρέπει να επιθεωρείται σε μηνιαία βάση, για πιθανές διαρροές, από πιστοποιημένο φορέα, η μελέτη πυρασφάλειας πρέπει να επικαιροποιείται κάθε τρία χρόνια και η επιθεώρησή αισθητήρων ανά έξι μήνες.

Η Αναστασία Νάσιου

Έκρηξη Βιολάντα: Σήμερα και αύριο οι κηδείες των νεκρών εργαζομένων

Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να πέσει η αυλαία του δράματος που εκτυλίχθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν στις 14:00 το μεσημέρι στο Προάστιο Καρδίτσας την 56χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα. Στις 15:00, στο Γριζάνο Τρικάλων, θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη Αναστασία Νάσιου, ενώ στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων θα γίνει η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα.

Η Αγάπη Μπουνόβα

Αύριο, Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Η Έλενα Κατσαρού

Έκρηξη Βιολάντα: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες

Στο μεταξύ ελεύθεροι αφέθηκαν, χθες, μετά από τέσσερις ώρες που κατέθεταν στον εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν από τη διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο των Τρικάλων.