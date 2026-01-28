Αποκάλυψη για τη Βιολάντα: Έσπασε σωλήνας προπανίου μετά από ασφαλτόστρωση

Μια αποκάλυψη-σοκ σχετικά με τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα έφερε στο «φως» το Star. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, το κακό «σιγοέβραζε» κάτω από τα πόδια των εργαζομένων για μήνες.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, όταν στο εργοστάσιο έγιναν εργασίες ασφαλτόστρωσης. Φαίνεται πως τότε, έσπασε εσωτερικά κάποιος σωλήνας υγραερίου, ο οποίος θάφτηκε κάτω από την άσφαλτο.

Όπως προκύπτει, για περισσότερες από 100 ημέρες το προπάνιο «πότιζε» το έδαφος αθόρυβα. Το αέριο βρήκε οπές στο υπόγειο του κτιρίου και άρχισε να εισχωρεί μαζικά στο εσωτερικό.

Εκεί όμως, υπήρχε ο πυροκροτητής: οι αντλίες νερού. Καθώς αυτές λειτουργούσαν αυτόματα, παρήγαγαν σπινθήρες. Ένας από αυτούς τους σπινθήρες ήταν αρκετός για να πυροδοτήσει το αέριο, που είχε εγκλωβιστεί στο υπόγειο και να προκαλέσει την ισοπέδωση της μονάδας. Η επικινδυνότητα, μάλιστα, παραμένει στα ύψη ακόμη και τώρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ερευνητές και οι πραγματογνώμονες, χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα, άρχισαν να σκάβουν για να βρουν την πηγή της διαρροής. Μόλις, όμως, εντόπισαν το ακριβές σημείο, έδωσαν εντολή να σταματήσουν τα πάντα αμέσως. Η συγκέντρωση του αερίου στον χώμα ήταν τόσο μεγάλη, που υπήρχε άμεσος κίνδυνος να προκληθεί νέα έκρηξη από τις εργασίες των μηχανημάτων.

Αυτή η διαρροή-φάντασμα που κανείς δεν είχε αντιληφθεί περίπου επί τέσσερις μήνες, φαίνεται πως ήταν η αιτία που οδήγησε στον θάνατο τις πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Tις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

