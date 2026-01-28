Βιολάντα: Φωτογραφία από το σημείο της διαρροής στις σωληνώσεις προπανίου

Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες

Ελλαδα
Τα αίτια της τραγωδίας στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του πέντε εργαζόμενες προσπαθούν να εξακριβώσουν οι αρχές.

Κατά την αυτοψία στον χώρο του εργοστασίου βρέθηκαν τρύπες στις σωληνώσεις προπανίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο υπεύθυνος βάρδιας και ο τεχνικός ασφαλείας, οι οποίοι θα βρεθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. 

Φωτιά Βιολάντα: «Σκοτείνιασαν τα πάντα, σερνόμουν για να βγω έξω»

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες που βρέθηκαν στον χώρο της έκρηξης εντόπισαν στο υπόγειο του εργοστασίου σωληνώσεις προπανίου με εμφανή σημάδια διάτρησης. 

έκρηξη Βιολάντα 1

Από τα πρώτα ευρήματα η Πυροσβεστική έχει καταλήξει πως η έκρηξη προκλήθηκε κατά πάσα πιθανότητα από διαρροή προπανίου. Επίσης δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που όρισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια τόσο ισχυρή έκρηξη θα μπορούσε να προκληθεί αποκλειστικά από διαρροή του συγκεκριμένου αερίου. 

Φωτιά Βιολάντα: Στο Star ο εργαζόμενος που προσπάθησε να σώσει τα 5 θύματα

Τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος έσκαψαν το σκυρόδεμα κι έτσι εντόπισαν τη διάτρηση των σωληνώσεων μέσα στο τοιχίο.  

έκρηξη Βιολάντα 2

Η ΕΡΤ δημοσίευσε φωτογραφία από το σημείο όπου, όπως φαίνεται, σημειωνόταν διαρροή αερίου.

έκρηξη Βιολάντα 3

Η φωτογραφία της ΕΡΤ από το σημείο της διαρροής προπανίου

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο, προκειμένου να βρουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από την εξωτερική δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Έκρηξη Βιολάντα: «Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση της»

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της ΔΑΕΕ μαζί με τους πραγματογνώμονες, τον ηλεκτρολόγο μηχανικό και τον χημικό διαπίστωσαν ότι το αέριο είχε «ποτίσει» το χώμα και τα δομικά υλικά. Το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30 - 40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε πριν από την έκρηξη. ΠΙθανόν η έκρηξη να έγινε στο υπέδαφος.

Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

έκρηξη Βιολάντα 4

Η μεγάλη ποσότητα αερίου στο υπόγειο εξηγεί, κατά πληροφορίες, και τις καταγγελίες εργαζομένων ότι εδώ και πολύ καιρό υπήρχε έντονη οσμή αερίου, την οποία είχαν αναφέρει στους υπευθύνους. «Μύριζε υγραέριο εδώ και εβδομάδες», έχουν καταθέσει εργαζόμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες. 

Φωτιά Βιολάντα: Διαρροή αερίου δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για την τραγωδία

Εργαζόμενος ανέφερε ότι λίγο πριν την ισχυρή έκρηξη υπήρχε έντονη μυρωδιά αερίου στον χώρο παραγωγής, όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι. Εκτιμάται ότι σε εκείνο το σημείο έγινε η άμεση ανάφλεξη, που οδήγησε στην έκρηξη. Στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές προπανίου, οι οποίες βρέθηκαν ανέπαφες. 

έκρηξη Βιολάντα 5

Τα τελικά πορίσματα των ερευνών αναμένονται σε λίγες μέρες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να μπουν με ασφάλεια στο εργοστάσιο το μεσημέρι της Τρίτης, μετά την ανεύρεση της σορού της πέμπτης γυναίκας, της Αγάπης Μπουνόβα, η οποία αγνοούταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Έκρηξη Βιολάντα: Τρεις συλλήψεις για τους θανάτους 

Την Τρίτη οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, του υπεύθυνου ασφαλείας και του υπεύθυνου βάρδιας. 

έκρηξη Βιολάντα 6

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες από το εργοστάσιο της Βιολάντα/Φωτογραφία Eurokinissi 

Φωτιά Βιολάντα: Τρεις συλλήψεις - Ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Και οι τρεις συνελήφθησαν «για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε χώρο επιχείρησης στην Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων».

Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας.

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος», αμαφέρεται στην ανακοίνωση.

Έκρηξη Βιολάντα: «Τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο, δεν έκαναν τίποτα»

Η μητέρα της Ελένης Κατσαρού που είναι μεταξύ των θυμάτων και εργάζεται και η ίδια στο εργοστάσιο για 28 χρόνια, καταγγέλλει πως «εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδινε κανένας σημασία». 

έκρηξη Βιολάντα 7

Ισοπεδώθηκε το εργοστάσιο Βιολάντα από την έκρηξη/Φωτογραφία Eurokinissi 

Έκρηξη «Βιολάντα»: Κι επίσημα νεκρή η πέμπτη γυναίκα, βρέθηκε η σορός της

«Εργάζομαι εκεί 28 χρόνια, στην πρωινή βάρδια. Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο, μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδινε κανένας σημασία. Δε συντηρούσαν ποτέ τίποτα, τίποτα. Παντού μύριζε», είπε.

έκρηξη Βιολάντα 8

Οι έρευνες για την έκρηξη στο εργοαστάσιο της Βιολόντα συνεχίζονται/Φωτογραφία Eurokinissi

Η αδελφή της Έλενας, μιλώντας στο Mega,ανέφερε επίσης πως εργαζόμενοι είπαν πως υπήρχε έντονη μυρωδιά πολύ καιρό πριν την έκρηξη. 

Βιολάντα: Το προπάνιο στα πιθανά αίτια της τραγωδίας - Έλιωσε και ο χάλυβας

«Έμαθα μετά το συμβάν ότι μύριζε. Όταν πήγαιναν στις τουαλέτες μύριζε πάρα πολύ υγραέριο, αυτό έχω μάθει. Μύριζε, για κανέναν μήνα μύριζε. Το έλεγαν εκεί στον χώρο εργασίας αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Το προσωπικό πήγαινε να δουλέψει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Κάποιος θα έπρεπε να το ελέγξει και όχι να γίνει αυτό που έγινε», είπε.

έκρηξη Βιολάντα 9

Κατεθέσεις εργαζομένων της Βιολάντα μιλούν για έντονη δυσοσμία από αέριο/Φωτογραφία Eurokinissi 

Τρίκαλα: Θρήνος για τις πέντε νεκρές – Πώς σώθηκε μία ακόμα εργαζόμενη

Από την άλλη η υπεύθυνη της νυχτερινής βάρδιας, που απουσίαζε με άδεια το μοιραίο βράδυ, μίλησε στο MEGA και υποστήριξε πως εντός του εργοστασίου δε μύριζε κάτι. 

έκρηξη Βιολάντα 10

Πιθανόν η έκρηξη να έγινε στο υπέδαφος και όχι στο υπόγειο της Βιολάντα/Φωτογραφία Eurokinissi

Θρήνος για τις νεκρές στη «Βιολάντα» - Η τελευταία τους φωτογραφία

«Δεν καταλάβαμε κάτι και για αυτό δουλεύαμε άνετα. Δε μύριζε κάτι. Το εργοστάσιο ήταν πιο τέλεια δεν γίνεται. Πιο τέλεια… Σύγχρονο εργοστάσιο, τα μηχανήματα τέλεια, για αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς, γιατί εμείς δουλεύαμε μέσα. Καθαριότητα; Όχι απλά καθαρισμένο, γλειμμένο το εργοστάσιο. Από όλες τις πλευρές, από παντού, παντού, από τα μηχανήματα, τις ανιχνεύσεις;. Πάντα υπήρχαν έλεγχοι και πρόσφατοι, πάντα, πάντα, δεν υπήρχε. Δεν νομίζω να υπήρξε κάποιος εργαζόμενος να πάει να κάνει κάποια καταγγελία ανώνυμη ή επώνυμη και να δουλεύει στην Βιολάντα», είπε.

ΤΡΙΚΑΛΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ
