Φωτιά Βιολάντα: Το Star στο σημείο της τραγωδίας με τις δεξαμενές προπανίου

Εντόπισαν υψηλή συγκέντρωση του αερίου με τη χρήση ειδικού ανιχνευτή

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής, πέρα από την πολύμηνη και εκτεταμμένη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ, καταδεικνύει επίσης το ανύπαρκτο σύστημα ελέγχου σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ειδικοί πραγματογνώμονες μίλησαν στο STAR για τις σοβαρές ευθύνες της εταιρείας και την ανάγκη αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, ώστε πλέον να γίνονται πιο συχνοί και πιο αυστηροί έλεγχοι κι όχι δειγματοληπτικοί, όπως ισχύει σήμερα, ώστε ν' αποτραπούν νέες τραγωδίες.  

Νέες εικόνες-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR και η Κατερίνα Μαστραντωνάκη δείχνουν το σημείο της διαρροής που εντόπισαν με τη βοήθεια σκαπτικού μηχανήματος οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, δίπλα στις εξωτερικές δεξαμενές προπανίου του εργοστασίου. 

Βιολάντα: Φωτογραφία από το σημείο της διαρροής στις σωληνώσεις προπανίου

Φωτιά Βιολάντα: Το Star στο σημείο της τραγωδίας με τις δεξαμενές προπανίου

Η Κατερίνα Ρίστα και το συνεργείο του Star βρέθηκαν μία ανάσα από το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη. Σήμερα οι ειδικοί θα αναζητήσουν πιθανόν κι άλλους διαβρωμένου σωλήνες, θα σκάψουν περισσότερο στο σημείο μηδέν. Είναι εκεί που βρίσκεται το σκαπτικό μηχάνημα. Στις αποκλειστικές εικόνες φαίνονται οι σωληνώσεις που οδηγούσα το προπάνιο από έξω προς τα μέσα, δηλαδή προς το αδήλωτο υπόγειο.

Στην έκθεση που συντάσσουν οι πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας απαντάτε ένα από τα βασικά ερωτήματα. Γιατί έλεγαν οι εργαζόμενοι ότι βρωμάνε οι τουαλέτες;

Φωτιά Βιολάντα: Διαρροή αερίου δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για την τραγωδία

Φωτιά Βιολάντα: Το Star στο σημείο της τραγωδίας με τις δεξαμενές προπανίου

Φωτιά Βιολάντα: Εντόπισαν υψηλή συγκέντρωση προπανίου με τη χρήση ειδικού ανιχνευτή 

Ο πυροτεχνουργός και η ομάδα του με τη χρήση ειδικού οργάνου ανίχνευσης εντόπισαν υψηλή συγκέντρωση προπανίου: 

  • Στο φρεάτιο (όμβρια ύδατα) 
  • Στο σημείο που έσκαψαν και ήταν ο αγωγός 
  • Στο υπόγειο 

Ενώ στις σωληνώσεις ήταν μικρή η διαρροή στα όρια της ανίχνευσης. 

Πυροσβεστική για τη Βιολάντα: Πολύμηνη η διαρροή προπανίου

Φωτιά Βιολάντα: Το Star στο σημείο της τραγωδίας με τις δεξαμενές προπανίου

Στα πλάνα φαίνονται οι δεξαμενές, οι οποίες διοχέτευαν το προπάνιο μέσω υπόγειων σωληνώσεων προς το εργοστάσιο. Κάτι που δεν μπορεί να καταγράψει εικόνα είναι η μυρωδιά. Τέσσερις μέρες μετά την τραγούδια και υπάρχει μια έντονη οσμή, σίγουρα δεν είναι καπνός.

Στις εικόνες φαίνεται ξεκάθαρα και το υπόγειο. Πάνω ήταν ο χώρος στο ισόγειο όπου εργάζονταν οι άτυχες γυναίκες και κάτω βρισκόταν το υπόγειο. Τώρα όλα έχουνε γίνει ένα, σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζομένων, δε γνώριζαν. Είχε και υπόγειο χώρο, δεν είχε πάει ποτέ κανένας. 

Φωτιά Βιολάντα: Το Star στο σημείο της τραγωδίας με τις δεξαμενές προπανίου

Φωτιά Βιολάντα: Έγιναν έλεγχοι στο εργοστάσιο μετά την κακοκαιρία Daniel 

Η κακοκαιρία Ντάνιελ, τον Σεπτέμβριο του 2023, όπως φαίνεται και από φωτογραφίες-ντοκουμέντο πλημμύρισε τις εξωτερικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Βιολάντα. Σε ανάρτηση στη σελίδα του ο Δημήτρης Λιότσιος, ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής και πραγματογνώμονας που τόλμησε να πει την αλήθεια στην τραγωδία στο Μάτι, αναρωτήθηκε αν είχαν γίνει τότε έλεγχοι στο εργοστάσιο.

Φωτιά Βιολάντα: Το Star στο σημείο της τραγωδίας με τις δεξαμενές προπανίου

«Μία τέτοια συσσώρευση υδάτων και η μακροχρόνια επαφή με στάσιμα και επιφανειακά ύδατα ενδέχεται να υποβαθμίσει τη μηχανική αντοχή και τη στεγανότητα του δικτύου μεταφοράς υγραερίου με φυσική συνέπεια τον κίνδυνο διαρροών». 

 

