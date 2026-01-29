Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Αγάπης - Τα σπαρακτικά λόγια του γιου της

«Αγάπη ήταν το όνομά της και έτσι ζούσε», είπε με δάκρυα στα μάτια

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: trikalaview.gr
«Βιολάντα»: Θρήνος στο κατευόδιο της 65χρονης Αγάπης - Τα σπαρακτικά λόγια του γιου της / MEGA
Στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων επικράτησε σήμερα (29/1) ατμόσφαιρα βαθιάς οδύνης και θλίψης, καθώς συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι βρέθηκαν για να αποχαιρετήσουν την 65χρονη Αγάπη Μπουνόβα, μια από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην πρόσφατη τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκότων Βιολάντα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί από νωρίς για να συμπαρασταθεί στην οικογένεια της αδικοχαμένης Αγάπης, η οποία αφήνει πίσω της όχι μόνο στενούς συγγενείς αλλά και μια ολόκληρη κοινωνία σοκαρισμένη από τον ξαφνικό και άδικο χαμό της.

Βιολάντα: «Κάτι μύρισε», είπε ο ιδιοκτήτης - Νόμιζε ότι ήταν η αποχέτευση

Τραγικές σκηνές εκτυλίχθηκαν έξω από τον ναό, καθώς όσοι βρέθηκαν εκεί προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια μιας γυναίκας που χαρακτηριζόταν από προσφορά, αγάπη και αφοσίωση στην οικογένεια της.

Κατά τη διάρκεια της κηδείας, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια του γιου της Αγάπης, ο οποίος στον επικήδειο λόγο του μίλησε με σπαραγμό για τη μητέρα του. Χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, περιέγραψε τη ζωή της ως γεμάτη αγάπη και ανιδιοτελή προσφορά, ενώ παράλληλα εξέφρασε το αίσθημα αδικίας που πλανάται γύρω από τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε η ζωή της.

Βιολάντα: Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο» στην Αναστασία

Εικόνες από την κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα

Πλάνα από την κηδεία της 65χρονης Αγάπης στα Τρίκαλα / trikalaview.gr

«Υπάρχει μια αίσθηση αδικίας που μας κόβει την ανάσα», τόνισε, περιγράφοντας πως η μητέρα του έδινε χωρίς να περιμένει τίποτα πίσω. «Ο πόνος είναι αβάσταχτος – Αγάπη ήταν το όνομά της και έτσι ζούσε», είπε.

Το Μεγαλοχώρι Τρικάλων, όπως και άλλες τοπικές κοινότητες της Θεσσαλίας, παραμένει βυθισμένο στο πένθος, ενώ η μνήμη της Αγάπης Μπουνόβα και των άλλων θυμάτων δεν θα ξεχαστεί από όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν ή να τη συναναστραφούν.

