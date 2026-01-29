Βιολάντα: Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο» στην Αναστασία

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κλίμα βουβού πόνου και ανείπωτης θλίψης, συγγενείς, φίλοι και ολόκληρες τοπικές κοινωνίες αποχαιρετούν σήμερα τις τρεις πρώτες αδικοχαμένες εργάτριες του εργοστασίου της Βιολάντα, που έχασαν τη ζωή τους κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να γεννούν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Οι κηδείες τελούνται στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, σε χωριά των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας, με τους κατοίκους να στέκονται σιωπηλοί, σκυμμένοι, αδυνατώντας να πιστέψουν το μέγεθος της απώλειας.

Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας - Συντετριμμένα τα 3 παιδιά της

Στο Γριζάνο Τρικάλων, όπου τελέστηκε η κηδεία της Αναστασίας, το κλίμα είναι ασήκωτο.

Στο Γριζάνο Τρικάλων, όπου τελέστηκε η κηδεία της Αναστασίας, το κλίμα είναι ασήκωτο. Η απεσταλμένη του Star, Κατερίνα Ρίστα, μεταφέρει εικόνες βαθιάς οδύνης, με τους συγγενείς να ζητούν διακριτικά από τα μέσα ενημέρωσης να κρατήσουν αποστάσεις, προσπαθώντας να διαχειριστούν τον πόνο τους. Η Αναστασία, μητέρα τριών παιδιών, είχε περάσει χρόνια στη Γερμανία. Τους τελευταίους μήνες επέστρεψε στην Ελλάδα, ακολουθώντας τον σύζυγό της που είχε συνταξιοδοτηθεί, με όνειρο να ζήσουν ξανά στο χωριό τους. Δούλευε στο εργοστάσιο για να συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα, όπως έλεγε στους δικούς της ανθρώπους, μετρώντας αντίστροφα για τη δική της σύνταξη.

Σήμερα, όμως, αντί για μια ήρεμη επιστροφή στην καθημερινότητα, η οικογένεια και οι φίλοι της την αποχαιρέτησαν για πάντα. Το «γιατί» αιωρείται βαριά στον αέρα. Γιατί χάθηκαν αυτές οι γυναίκες; Ποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους; Ποια λάθη ή παραλείψεις οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία;

Τροχαίο Πάτρα: Σπαραγμός στις κηδείες του 19χρονου και της 17χρονης

Βιολάντα: Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο» στην Αναστασία

Στις δηλώσεις τους, οι συγγενείς είναι ξεκάθαροι: το πένθος είναι αβάσταχτο, όμως δεν αρκεί. Ζητούν απαντήσεις, ζητούν δικαιοσύνη. Στην κηδεία της Αναστασίας έδωσε το παρών και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, σε ένδειξη συμπαράστασης. Όπως τονίζουν όλοι, χωρίς αλήθεια και λογοδοσία, δεν μπορεί να υπάρξει κάθαρση. 

