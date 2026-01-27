Τροχαίο Πάτρα: Σπαραγμός στις κηδείες του 19χρονου και της 17χρονης

Τους αποχαιρέτησαν με λευκά λουλούδια

Πώς έγινε το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στα δύο νέα παιδιά. Τι είπε ο πατέρας του 19χρονου / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με σπαραγμό και ανείπωτο πόνο αποχαιρέτησαν στην Πάτρα τον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική, που σκοτώθηκαν μαζί σε τροχαίο. 

Θρήνος για το τροχαίο στην Πάτρα: Νεκροί ένας 19χρονος και μία 17χρονη

Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα και με τα μάτια βουρκωμένα, η οικογένεια και οι φίλοι του 19χρονου του είπαν το τελευταίο «αντίο» στις 12:00 το μεσημέρι. 

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ η ταφή του στο Κοιμητήριο Παραλίας.

Τροχαίο Πάτρα: Αποχαιρέτησαν τον 19χρονο με λευκά λουλούδια

Στιγμιότυπα από την κηδεία του 19χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο / Φωτογραφίες the best.gr

Πάτρα: Σπαραγμός στην κηδεία της 17χρονης

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε και η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής. 

Η κηδεία της τελέστηκε στον Ιερό Ναό  Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους στα Κρύα Ιτεών, ενώ η ταφή έγινε στο Κοιμητήριο της Παραλίας Πατρών.

Πάτρα: Στεφάνια στην κηδεία της 17χρονης που σκοτώθηκε

Κηδεία 17χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Πάτρα

Κηδεία 17χρονης - Πάτρα

Συγκίνηση προκαλούν τα κηδειόχαρτα των δύο παιδιών που ήταν ζευγάρι και ήταν αναρτημένα δίπλα δίπλα, όπως «έφυγαν» από τη ζωή. 

Πάτρα: Πώς έγινε το τροχαίο που σκοτώθηκαν τα δύο νέα παιδιά

Το θανατηφόρο τροχαίο όπου έχασε τη ζωή τους το νεαρό ζευγάρι σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της περιοχής Παραλία, του Δήμου Πατρέων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 19χρονος και επέβαινε η 17χρονη, ενώ κινείτο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο, κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 19χρονο και την 17χρονη, χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους.

Αμέσως μετά ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

 

