BMW Group: Η στρατηγική φέρνει σταθερά κέρδη

Τι έκαναν οι μάρκες του ομίλου

BMW Group: Η στρατηγική φέρνει σταθερά κέρδη
Συνέπεια και ανθεκτικότητα: Το BMW Group παρέμεινε σε σταθερή πορεία το 2025, παρά τις μεγάλες προκλήσεις. Χάρη στην ελκυστική γκάμα μοντέλων σε όλες τις τεχνολογίες κίνησης, στο αναπτυσσόμενο και γεωγραφικά ισορροπημένο επιχειρηματικό του μοντέλο και στην πειθαρχημένη διαχείριση κόστους, το BMW Group κατέγραψε για ακόμη μία φορά κέρδη προ φόρων άνω των 10 δισ. ευρώ. Παρά τις σημαντικές πρόσθετες πιέσεις από δασμούς, η εταιρεία παρουσίασε σταθερό περιθώριο κέρδους προ φόρων (EBT) για τον Όμιλο στο 7,7%.Όπως και το προηγούμενο έτος, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε πάνω από 7 δισ. ευρώ, θέτοντας τα θεμέλια για πρόταση καταβολής μερίσματος σε επίπεδα αντίστοιχα με το 2024. (2024: 7,7%)

BMW Group: Η στρατηγική φέρνει σταθερά κέρδη

Με 2.463.681 παραδόσεις πολυτελών οχημάτων σε πελάτες κατά το οικονομικό έτος 2025, οι πωλήσεις του BMW Group έφτασαν στο ίδιο υψηλό επίπεδο με το 2024 (2024: 2.450.854 μονάδες, +0,5%). Χάρη στην ισορροπημένη παγκόσμια παρουσία του, ο Όμιλος κατάφερε να αντισταθμίσει τη μείωση των πωλήσεων στην Κίνα (-12,5%) με αυξήσεις σε άλλες περιοχές, καταγράφοντας σταθερή ανάπτυξη στην Ευρώπη (+7,3%) και στην Αμερική (+5,6%).

BMW Group: Η στρατηγική φέρνει σταθερά κέρδη

Κατά το οικονομικό έτος 2025, το BMW Group αύξησε τις πωλήσεις BEV παγκοσμίως σε 442.056 μονάδες (+3,6%), που αντιστοιχούν στο 17,9% των συνολικών πωλήσεών του.Συνολικά, το BMW Group παρέδωσε 642.071 ηλεκτροκίνητα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των PHEV και BEV, το 2025, δηλαδή ένα στα τέσσερα οχήματα ήταν ηλεκτροκίνητο. 

BMW Group: Η στρατηγική φέρνει σταθερά κέρδη

Το 2025, το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ταχέως αναπτυσσόμενη οικογένεια MINI, με συνολικά 288.278 παραδόσεις (2024: 244.925 μονάδες, +17,7%), ήταν το MINI Countryman. Το MINI Aceman, το νέο MINI Cabrio και το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της μάρκας MINI. Με περισσότερες από 105.000 παραδόσεις BEV σε πελάτες, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν ήδη πάνω από το 36% των πωλήσεων.

Η πολυτελής μάρκα Rolls - Royce παρέμεινε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, με 5.664 παραδόσεις (2024: 5.712 μονάδες, -0,8%). Η Rolls-Royce Cullinan και η αμιγώς ηλεκτρική Spectre ήταν τα πιο περιζήτητα μοντέλα.

 

 

BMW
 |
ΚΕΡΔΗ
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
