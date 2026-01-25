Τροχαία σε Πάτρα και Ρίο- Αντίρριο: Τρία θύματα νεαρής ηλικίας

Νεκροί ένας 19χρονος & μια 17χρονη, καθώς κι ένας 25χρονος οδηγός δικύκλου

Ελλαδα
Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα στην παραλία - Δύο νεκροί νεαρής ηλικίας/ βίντεο ΕΡΤ
Δύο διαφορετικά τροχαία δυστυχήματα, το ένα στην Πάτρα και το άλλο στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου, στέρησαν τη ζωή σε τρία άτομα νεαρής ηλικίας, χθες Σάββατο 24 Ιανουαρίου.

Παραλία Πάτρας: Νεκροί ένας 19χρονος και μία 17χρονη 

Θύματα τροχαίου δυστυχήματος έπεσαν ένας 19χρονος και μία 17χρονη στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της περιοχής Παραλία, αργά το βράδυ του Σαββάτου 24/1.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 19χρονος και επέβαινε η 17χρονη, κινούταν στο ρεύμα προς Πύργο. Εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη ακόμα αιτία και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 19χρονο και την 17χρονη, χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους.

Αμέσως μετά ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου: Nταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι - Νεκρός ο 25χρονος οδηγός του δικύκλου

Σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με μηχανάκι σημειώθηκε πάνω στη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, το πρωί του Σαββάτου 24/1.

Τροχαία σε Πάτρα και Ρίο- Αντίρριο: Τρία θύματα νεαρής ηλικίας

Ο 25χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του, όπως μετέδωσε στο ρεπορτάζ της η ΕΡΤ. 

