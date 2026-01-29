Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας - Συντετριμμένα τα 3 παιδιά της

Το τελευταίο «αντίο» στην εργάτρια που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.01.26 , 15:42 Βιολάντα: Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης για τη φονική έκρηξη
29.01.26 , 15:38 Φωτιά Βιολάντα: Το Star στο σημείο της τραγωδίας με τις δεξαμενές προπανίου
29.01.26 , 15:37 Επείγουσα αεροδιακομιδή νεογνού λόγω λοίμωξης
29.01.26 , 15:11 Πρόγραμμα Δωρεάς Τροφίμων «Θρέφουμε με αγάπη» της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε
29.01.26 , 15:11 MasterChef: Οι τελευταίες λευκές ποδιές είναι πλέον μετρημένες!
29.01.26 , 15:01 Η Έλενα Τσαγκρινού χώρισε από τον Dj Stephan: «Είναι κάτι που πληγώνει»
29.01.26 , 14:30 Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Σκοτώθηκε στον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του»
29.01.26 , 14:28 Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας - Συντετριμμένα τα 3 παιδιά της
29.01.26 , 14:04 Οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες του Φλεβάρη για το κάθε ζώδιο
29.01.26 , 13:45 Αθηνά Ωνάση: Ποια είναι η περιουσία της - Οι επενδύσεις και τα ακίνητα
29.01.26 , 13:42 MasterChef: «Η σημερινή ημέρα θα κρίνει αν θα κοιμηθείτε στο σπίτι σας»
29.01.26 , 13:31 «'Έχει ενημερώσει ο Αντετοκούνμπο, έτοιμος να αλλάξει πόλη και ομάδα»
29.01.26 , 13:26 Αλειφερόπουλος: «Με τη Μαρία Αλειφέρη δεθήκαμε όταν μπήκα στην υποκριτική»
29.01.26 , 13:21 Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
29.01.26 , 13:17 Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ
Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με chic total black look και YSL τσάντα
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας - Συντετριμμένα τα 3 παιδιά της
Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Σκοτώθηκε στον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του»
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Σπαραγμός στην κηδεία της Σταυρούλας που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο της Βιολάντα / Βίντεο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τα Τρίκαλα, όπου αποχαιρετούν σήμερα τρεις από τις πέντε εργάτριες που βρήκαν φρικτό θάνατο σε εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, μετά από ισχυρή έκρηξη

Βιολάντα: «Κάτι μύρισε», είπε ο ιδιοκτήτης - Νόμιζε ότι ήταν η αποχέτευση

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Πέμπτης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στη 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα. 

Φωτιά Βιολάντα: Αποκάλυψη Star - Από σπασμένες σωληνώσεις η διαρροή!

Οι εικόνες ήταν σπαρακτικές, με τους οικείους της να αδυνατούν να πιστέψουν τον άδικο χαμό της και τα αναπάντητα «γιατί» να κυριαρχούν. 

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα άφησε πίσω της τον σύζυγό της Σωτήρη και τα τρία παιδιά της Άγγελο, Μαρία και Χάρη, ηλικίας 23, 18 και 15 ετών αντίστοιχα. 

Βιολάντα: Κηδεία Σταυρούλας Μπουκουβάλα

Φωτογραφίες από την κηδεία της Σταυρούλας / Intime (Γιώργος Κύδωνας)

Βιολάντα: Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Σταυρούλας

Βιολάντα: Σπαραγμός στην κηδεία εργάτριας

Κηδεία Σταυρούλας που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Κηδεία θύματος έκρηξης Βιολάντα

Έκρηξη Βιολάντα: Κηδεία εργαζόμενης που σκοτώθηκε

Η 47χρονη εργαζόταν στην εταιρεία για περίπου δέκα χρόνια. 

Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.  

Βιολάντα: Πότε θα γίνουν οι κηδείες των θυμάτων 

Η εξόδιος ακολουθία για την Αναστασία Νάσιου θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων και στις 4.00μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων κηδεύεται η Αγάπη Μπουνόβα. 

Αύριο, Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.  

Στον δήμο Τρικκαίων έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος. Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και δημοτικά κτήρια και ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δημοτικές εκδηλώσεις.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top