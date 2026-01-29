Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας - Συντετριμμένα τα 3 παιδιά της

Σπαραγμός στην κηδεία της Σταυρούλας που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο της Βιολάντα / Βίντεο Open

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τα Τρίκαλα, όπου αποχαιρετούν σήμερα τρεις από τις πέντε εργάτριες που βρήκαν φρικτό θάνατο σε εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, μετά από ισχυρή έκρηξη.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Πέμπτης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στη 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα.

Οι εικόνες ήταν σπαρακτικές, με τους οικείους της να αδυνατούν να πιστέψουν τον άδικο χαμό της και τα αναπάντητα «γιατί» να κυριαρχούν.

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα άφησε πίσω της τον σύζυγό της Σωτήρη και τα τρία παιδιά της Άγγελο, Μαρία και Χάρη, ηλικίας 23, 18 και 15 ετών αντίστοιχα.

Φωτογραφίες από την κηδεία της Σταυρούλας / Intime (Γιώργος Κύδωνας)

Η 47χρονη εργαζόταν στην εταιρεία για περίπου δέκα χρόνια.

Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Βιολάντα: Πότε θα γίνουν οι κηδείες των θυμάτων

Η εξόδιος ακολουθία για την Αναστασία Νάσιου θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων και στις 4.00μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων κηδεύεται η Αγάπη Μπουνόβα.

Αύριο, Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Στον δήμο Τρικκαίων έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος. Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και δημοτικά κτήρια και ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δημοτικές εκδηλώσεις.