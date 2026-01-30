Έκρηξη Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες του εργοστασίου κι η πυρασφάλεια

Συνεχίζονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τα αίτια της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, που οδήγησε στο θάνατο πέντε εργαζόμενες. Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις είναι αμείλικτα, με τους συγγενείς να ζητούν την τιμωρία των υπευθυνών για την πολύμηνη διαρροή προπανίου, για την οποία δεν έκανε κανείς τίποτα, παρά το γεγονός ότι αρκετοί εργαζόμενοι είχαν αναφέρει μια περίεργη μυρωδιά στο εργοστάσιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι οικοδομικές άδειες του εργοστασίου και η πυρασφάλεια, καθώς τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως αποκαλύπτουν μεγάλες παραλείψεις.

Από τις πρώτες έρευνες έχει προκύψει ότι οι σωληνώσεις που μετέφεραν προπάνιο στο υπόγειο της Βιολάντα είχαν καλυφθεί με τσιμέντο πριν από έξι μήνες.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών ασφαλτόστρωσης στον χώρο και ενδεχομένως λόγω της διέλευσης βαρέων οχημάτων πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις, να προκλήθηκε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη διαρροή.

Αυτό που εξετάζεται είναι αν οι σωλήνες που υπογειοποιήθηκαν είχαν αδειοδότηση, αν υπήρχε διάβρωση ή αν έσπασε ο σωλήνας στα δύο από ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε.

Επίσης, θα εξεταστεί αν υπήρχε άδεια εγκατάστασης των δύο υπέργειων δεξαμενών των 9.000 και 5.000 λίτρων προπανίου αντίστοιχα, αν ήταν καταγεγραμμένες, αν είχαν σκοπό να τις υπογειοποιήσουν ή αν θα έμεναν εκεί.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν επίσης όλες οι άδειες της επιχείρησης, τόσο οι οικοδομικές όσο και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια.

Αυτό που εξετάζεται είναι αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανιχνευτές αερίων. Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί, η επιχείρηση διέθετε ανιχνευτές, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στον χώρο του εργοστασίου.

Επίσης, το υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, φέρεται να ήταν «αδήλωτο.

Η εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η κατάσχεση όλων των φακέλων που σχετίζονται με την άδεια της βιομηχανίας.

Μετά από αυτό, στελέχη της Πυροσβεστικής μετέβησαν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Τρικάλων και κατάσχεσαν έξι φακέλους που περιείχαν την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, την αδειοδότηση των δεξαμενών προπανίου και την όδευση των σωληνώσεων.

Έρευνα θα γίνει και στην Πολεοδομία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν οι προβλεπόμενες άδειες ή ενδεχόμενα κενά.

Σημειώνεται πως στη δικογραφία έχουν ήδη ενταχθεί δύο ένορκες καταθέσεις πραγματογνωμόνων, οι οποίοι κάνουν λόγο για «έκρηξη αερίου», καθώς και καταθέσεις εργαζομένων που αναφέρουν «οσμή προπανίου» στον χώρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι εργαζόμενοι τοποθετούν χρονικά την παρουσία της οσμής περίπου έναν μήνα πριν από την έκρηξη, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών.

O ιδιοκτήτης του εργοστασίου μάλιστα στην κατάθεσή του στον εισαγγελέα φέρεται να παραδέχθηκε κι εκείνος ότι είχε αντιληφθεί μια περίεργη οσμή στο εργοστάσιο.

«Είχα μυρίσει κι εγώ μια φορά την περίεργη οσμή, αλλά πίστευα ότι ερχόταν από τις τουαλέτες. Άλλη μια φορά που πήγα, δεν μύριζε τίποτα. Οπότε δεν θεώρησα ότι είναι κάτι σημαντικό», φέρεται να είπε.

Παραδέχθηκε ακόμα ότι ο χώρος που έγινε η έκρηξη δεν έπρεπε να υπάρχει. «Ναι, το υπόγειο είναι παράνομο. Όμως είχα ξεκινήσει πρόσφατα τις διαδικασίες για να το τακτοποιήσω», φέρεται να παραδέχθηκε στον εισαγγελέα.

Την Τετάρτη, οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Έκρηξη Βιολάντα: Σήμερα οι κηδείες δύο ακόμα εργαζομένων

Χθες, Πέμπτη μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης έγιναν οι κηδείες της Αγάπης Μπουρνόβα, της Σταυρούλας Μπουκοβάλα και της Αναστασίας Νάσιου, ενώ σήμερα θα γίνουν οι κηδείες της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη κα της Έλενας Κατσαρού.

Συγκεκριμένα, στις 11:30 θα γίνει η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, που βρήκαν φρικτό θάνατο στο εργοστάσιο Βιολάντα.