«Γαϊτανάκι» εγκληματικής αμέλειας η τραγωδία με τις 5 νεκρές στη Βιολάντα

Εκτός από την πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου το πόρισμα της Πυροσβεστικής καταδεικνύει επίσης το ανύπαρκτο σύστημα ελέγχου πυρασφάλειας σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και μάλιστα όχι σε ένα τυχαίο εργοστάσιο των Τρικάλων, αλλά σε μια πολυβραβευμένη εταιρεία - «πρότυπο», όπως εμφανιζόταν. Η έκρηξη προπανίου αποκάλυψε πως η ιδιοκτησία της πασίγνωστης μπισκοτοποιίας δεν έδινε και μεγάλη σημασία στα συστήματα ασφαλείας...

Βιολάντα: Ο «βασιλιάς» των μπισκότων ήταν «γυμνός»

Κι όμως ο «βασιλιάς» των μπισκότων ήταν «γυμνός». Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα της πράσινης τεχνολογίας, του πρώτου εργοστασίου χωρίς καμινάδες ρύπων στη γραμμή παραγωγής, τις πιστοποιήσεις και τις βραβεύσεις ως εταιρεία-πρότυπο, εδώ και πολλά χρόνια κρυβόταν καλά η σκοτεινή πλευρά. Με αδήλωτα υπόγεια, χωρίς εξαερισμό, χωρίς ανιχνευτές διαρροής αερίων και σωληνώσεις στο έδαφος, χωρίς αντιδιαβρωτική προστασία.

Βιολάντα: «Γαϊτανάκι» εγκληματικής αμέλειας - Τι είπαν στις καταθέσεις τους οι τρεις συλληφθέντες

Απίστευτες είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από τις καταθέσεις των υπευθύνων για την τραγωδία στα Τρίκαλα. Πώς ένα γαϊτανάκι αδιαφορίας οδήγησε στην έκρηξη στη Βιολάντα και άφησε 11 παιδιά χωρίς μάνες;

Οι καταθέσεις που εξασφάλισε το Star περιγράφουν μια αλληλουχία εγκληματικών αμελειών. Το προπάνιο μύριζε, βρωμούσε ο τόπος, όμως όλοι αδιαφόρησαν. O ιδιοκτήτης του εργοστασίου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είχα μυρίσει κι εγώ μια φορά την περίεργη οσμή, αλλά πίστευα ότι ερχόταν από τις τουαλέτες. Άλλη μια φορά που πήγα, δεν μύριζε τίποτα. Οπότε δεν θεώρησα ότι είναι κάτι σημαντικό».



Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ο χώρος που έγινε η έκρηξη δεν έπρεπε να υπάρχει: «Ναι, το υπόγειο είναι παράνομο. Όμως είχα ξεκινήσει πρόσφατα τις διαδικασίες για να το τακτοποιήσω».

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος βάρδιας επιβεβαιώνει πως η διαρροή ήταν αντιληπτή:

«Μου μύριζε κάτι και αμέσως ενημέρωσα τον υπεύθυνο παραγωγής».

Ενημέρωσε δηλαδή λάθος άνθρωπο. Το πιο τραγικό είναι ότι ο τεχνικός ασφαλείας δεν ειδοποιήθηκε από κανέναν.

«Δεν μου είπε κανείς τίποτα. Άλλωστε ο ρόλος μου στο εργοστάσιο ήταν συμβουλευτικός».

Το πιο εξοργιστικό, όμως, είναι ότι στα σχέδια του εργοστασίου οι δεξαμενές, οι εξωτερικές, δεν υπάρχουν. Δεν έπρεπε να λειτουργούν. Δεν έπρεπε να δίνουν αυτές αέριο. Όλα ήταν λάθος. Όλα ήταν παράτυπα.

Το Star στο σημείο «0» με τις δεξαμενές προπανίου

Νέες εικόνες-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR και η Κατερίνα Μαστραντωνάκη δείχνουν το σημείο της διαρροής που εντόπισαν με τη βοήθεια σκαπτικού μηχανήματος οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, δίπλα στις εξωτερικές δεξαμενές προπανίου του εργοστασίου.

Η ομάδα του ΤΕΕΜ δεν πίστευε όσα έβλεπε. Με τη χρήση ειδικού οργάνου ανίχνευσης εντόπισαν υψηλή συγκέντρωση προπανίου:

Στο φρεάτιο (όμβρια ύδατα)

Στο σημείο που έσκαψαν και ήταν ο αγωγός

Στο υπόγειο

Στις εικόνες φαίνονται οι δεξαμενές οι οποίες διοχέτευαν το προπάνιο μέσω υπόγειων σωληνώσεων προς το εργοστάσιο. Κάτι που δεν μπορεί να καταγράψει εικόνα είναι η μυρωδιά. Τέσσερις μέρες μετά την τραγούδια και υπάρχει μια έντονη οσμή σίγουρα δεν είναι καπνός.

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας: «Δειγματοληπτικοί οι έλεγχοι σύμφωνα με αλγόριθμο»

Όπως λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, οι έλεγχοι ασφαλείας για δεκάδες εργαζόμενους καθορίζονται από έναν...αλγόριθμο!

«Η περιφέρεια, ο δήμος, η πολεοδομία, η πυροσβεστική ζητούν και κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με κάποιο αλγόριθμο. Αυτά τα στοιχεία μάς τα έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές, τα προσκομίζουμε και από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη».