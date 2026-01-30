Dj Stephan: «Με την Έλενα χωρίσαμε, αλλά είμαστε αγαπημένοι»

«Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια» είπε ο καλλιτέχνης

Ο DJ Stephan μίλησε για τον χωρισμό του με την Έλενα Τσαγκρινού
Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan χώρισαν μετά από τέσσερα σχεδόν χρόνια σχέσης. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει κι ένα αγοράκι, τον μικρό Ηρακλή. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε χθεσινή συνέντευξή της (Πέμπτη 29/1) στην αλλαγή της προσωπικής της ζωής, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

τσαγκρινού

Η Έλενα Τσαγκρινού και ο  DJ Stephan βάφτισαν τον γιο τους τον περασμένο Σεπτέμβριο

Ο Dj Stephan ή αλλιώς Κώστας Στεφανίδης είχε σήμερα, Παρασκευή 30/1 τηλεφωνική επικοινωνία με το Happy Day και επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από την τραγουδίστρια.

«Για κάποιους προσωπικούς λόγους, αποφασίσαμε ο καθένας να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Ήταν μια κοινή απόφαση. Δε συνέβη κάτι τραγικό μεταξύ μας, δηλαδή κάτι χοντρό, ήταν μία κοινή απόφαση. Τώρα θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια. Συνέβη τις τελευταίες μέρες.

Πιστεύω ότι όλα τα ζευγάρια τα επηρεάζει ο ερχομός ενός παιδιού. Ειδικά τον πρώτο χρόνο. Είμαστε ακόμα αγαπημένοι και ακόμα λέμε καλά λόγια ο ένας για τον άλλον, αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή έχουμε ένα παιδί, δεν θα έρθει το παιδί στο δικό μου το σπίτι και εγώ θα κατηγορώ τη μητέρα του ή θα πάει ο Ηρακλής στο δικό της σπίτι και θα κατηγορούν εμένα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, δηλαδή έχουμε κάθε μέρα επικοινωνία με την Έλενα, έτσι κι αλλιώς.

Μένουμε αρκετά κοντά. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο (την επανασύνδεση). Δηλαδή το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρει ο καθένας τον εαυτό του και να κάνει αυτά που θέλει και να μεγαλώσουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε το παιδάκι μας. Δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο» αποκάλυψε ο Dj Stephan.

τσαγκρινού

Η Έλενα Τσαγκρινού παραδέχτηκε χθες σε συνέντευξη της στην εκπομπή Buongiorno πως είναι πληγωμένη. «Δε θα το αναπτύξω αυτό το θέμα, γιατί είναι λίγο προσωπικό και λίγο λεπτό και λίγο νωρίς. Ίσως είναι κάτι που πληγώνει. Καλύτερα να το αναπτύξουμε λίγο αργότερα. Στα social άρχισε να κυκλοφορεί η είδηση ότι χωρίσαμε όταν διαχωρίσαμε λίγο το επαγγελματικό μας κομμάτι. Με τον Κώστα αγαπιόμαστε πολύ, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα, αλλά ο καθένας κάνει και την ξεχωριστή του πορεία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα:
DJ STEPHAN
 |
ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΥ
