Τροχαίο ΠΑΟΚ: «O 20χρονος τραυματίας δεν έχει ανάμνηση του γεγονότος»

Ο 28χρονος ζήτησε εξιτήριο για να παραβρεθεί στις κηδείες των φίλων του

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Όσα είπε ο χειρουργός του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», Κώστας Φορτούνης, για την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών / βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών - οπαδών του ΠΑΟΚ, που επέζησαν από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, μίλησε ο χειρουργός του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», Κώστας Φορτούνης.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «O 20χρονος τραυματίας δεν έχει ανάμνηση του γεγονότος»

Οι δύο από τις τρεις τραυματίες, ο 20χρονος και ο 28χρονος.  διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο αεροπορικώς, χθες. 

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος τραυματίας

«Η βασική είδηση είναι ότι είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Οι ζωτικές τους λειτουργίες είναι σε φυσιολογικά όρια. Ο 20χρονος θα χρειαστεί να νοσηλευτεί και τις επόμενες ημέρες. Έχει πιο σοβαρές κακώσεις στον εγκέφαλο και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Τα ευρήματα όμως είναι τέτοια που προς το παρόν δεν απαιτούν χειρουργική παρέμβαση ή νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Χρειάζεται όμως περαιτέρω παρακολούθηση και εγρήγορση. 

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι 7 οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία

Ο 28χρονος τραυματίας δεν έχει πρακτικά κακώσεις και σήμερα και με δική του επιθυμία μάλλον θα πάρει εξιτήριο, γιατί θέλει να παρευρεθεί στις κηδείες των φίλων του», είπε αρχικά ο θεράπων ιατρός των δύο τραυματιών στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η Τούμπα λέει «αντίο» στα 7 «αετόπουλα» που πέταξαν ψηλά

Στη συνέχεια, ο γιατρός αποκάλυψε ότι ο 20χρονος δεν έχει αντίληψη του γεγονότος. «Έχει αυτό που ιατρικά ονομάζεται περιτραυματική αμνησία. Δεν έχει ανάμνηση του γεγονότος. Σε μια συζήτηση που είχα κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, θυμάται κάποια πράγματα ότι τον επισκέφθηκαν οι γονείς του στη Ρουμανία, αλλά ακόμη έχει προβλήματα προσανατολισμού σε χώρο και χρόνο. Έχει συναίσθηση του εαυτού του, αλλά δε νομίζω ότι έχει ανάμνηση του γεγονότος», είπε.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Δε Γνωρίζει Ότι Χάθηκαν Οι Φίλοι Του» - Video

«Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες, αφού λυθούν τα βασικά προβλήματα που έχουν σχέση με την υγεία του και την κατάσταση του εγκεφάλου, αν χρειαστεί θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να εξασφαλιστεί και η ιατρική και η ψυχολογική του υποστήριξη», επισήμανε. 

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση», λέει τραυματίας

«Ο 28χρονος, σήμερα που τον είδα εγώ και του είπα ότι καλό θα ήταν να παραμείνει προληπτικά ένα 24ωρο ακόμα, μου είπε όχι με τίποτα, γιατί ήθελε να πάει στις κηδείες των φίλων του. Προφανώς, είχε ενημερωθεί. Δεν είχε κακώσεις, δεν είχε κάποιο πρόβλημα στον εγκέφαλο ή άλλες κακώσεις που να εμποδίζουν την επαφή και την ενημέρωσή του. Προφανώς, είναι ενημερωμένος για τα γεγονότα από τις προηγούμενες ημέρες», σημείωσε για τον 28χρονο τραυματία. 

Περιτραυματική αμνησία: Τι είναι και πόσο διαρκεί;

Όπως εξήγησε ο νευροχειρουργός, η περιτραυματική αμνησία, η αμνησία δηλαδή γύρω από το γεγονός, είναι πολύ συχνό κλινικό εύρημα των εγκεφαλικών κακώσεων. 

Μπορεί να είναι διάρκειας αρκετών ημερών σε κάποιους τραυματίες. 

«Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι οι ίδιες οι εγκεφαλικές κακώσεις κι όχι μόνο η συναισθηματική επίδραση του συμβάντος, πολλές φορές επηρεάζουν και την ψυχική σφαίρα των τραυματιών για αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες ακόμη. Γι' αυτό πάντα μαζί με όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες: χειρουργοί, νευροχειρουργοί, ορθοπεδικοί, οφθαλμίατροι, ΩΡΛ, όλοι οι ιατροί που επιλήφθηκαν στον συγκεκριμένο ασθενή, πάντα υπάρχει και η συνδρομή της ψυχιατρικής ομάδας που είναι σε εγρήγορση για να στηρίξει φαρμακευτικά ή ψυχολογικά».

«Πολλές φορές εκτός από την ίδια την κάκωση του εγκεφάλου που μπορεί να οδηγήσει αμνησία, ίσως και η ψυχική σφαίρα του τραυματία προσπαθεί να απομακρύνει δυσάρεστες στιγμές. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ανακαλούνται κάποιες στιγμές του συμβάντος και ολόκληρο το συμβάν. Μακάρι να είναι μια τέτοια περίπτωση, γιατί δε νομίζω ότι υπάρχει κάτι ευχάριστο», κατέληξε.

