Η Τούμπα λέει «αντίο» στα 7 «αετόπουλα» που πέταξαν ψηλά

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (29/1/2026)
Η Τούμπα της Θεσσαλονίκης ζει από το πρωί στιγμές βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτου πένθους. Χιλιάδες άνθρωποι, φίλαθλοι, φίλοι και συγγενείς, έχουν συγκεντρωθεί στο γήπεδο του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσουν τα επτά νέα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα στο τροχαίο στη Ρουμανία. Με συνθήματα, καπνογόνα, πυρσούς και βεγγαλικά, η ασπρόμαυρη οικογένεια –και όχι μόνο– λέει το δικό της «αντίο».

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Σκοτώθηκε στον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του»

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Χιλιάδες κόσμου στη θύρα 4

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Χιλιάδες κόσμου στη θύρα 4

Από νωρίς το πρωί, η θύρα 4 αλλά και ολόκληρη η περιοχή γύρω από το γήπεδο πλημμύρισαν από κόσμο κάθε ηλικίας. Δεν πρόκειται μόνο για οπαδούς του ΠΑΟΚ. Φίλαθλοι από άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας βρίσκονται εκεί, αποδεικνύοντας πως σε τέτοιες στιγμές δεν υπάρχουν χρώματα και διαχωριστικές γραμμές. Η Τούμπα σείεται από τα συνθήματα, ενώ στα μπαλκόνια των γύρω πολυκατοικιών οι κάτοικοι παρακολουθούν σιωπηλοί, με δάκρυα στα μάτια.

Στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις σορούς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Η μοτοπορεία με τις σορούς από το αεροδρόμιο

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Η μοτοπορεία με τις σορούς από το αεροδρόμιο

Οι σοροί των επτά παιδιών έφτασαν στις 18:00 το απόγευμα από τη Τιμισοάρα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Από το πρωί, συγγενείς και φίλοι άρχισαν να καταφθάνουν, ενώ λίγο αργότερα εκατοντάδες μηχανές δημιούργησαν ένα μεγάλο κομβόι. Οι σκηνές την ώρα που έφτασαν στην Τούμπα τα φέρετρα ήταν σπαρακτικές: παγωμένα βλέμματα, θρήνος, αδυναμία αποδοχής της τραγωδίας. Η πομπή διέσχισε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο, μέχρι να καταλήξει στην Τούμπα.

Τρισάγιο για τους 7 νεκρούς στην Τιμισοάρα: «Λύγισε» ο Μητροπολίτης Ιωάννης

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρουσία ανθρώπων από τον Άρη, τον Ηρακλή, παραγόντων και αθλητών. Όλοι μαζί, μια οικογένεια. Επτά νέα παιδιά, ηλικίας 25 έως 30 ετών, παιδιά του μεροκάματου, που ακολουθούσαν την ομάδα τους με πάθος και αγάπη, έφυγαν τόσο ξαφνικά.

Η νύχτα προμηνύεται μεγάλη και δύσκολη στην Τούμπα, ενώ από αύριο ξεκινούν οι κηδείες, που θα ολοκληρωθούν το Σάββατο. Η Θεσσαλονίκη πενθεί, αλλά ταυτόχρονα στέκεται όρθια, ενωμένη, για να τιμήσει τη μνήμη των «αετόπουλων».

Τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία

  • Δημήτρης Μαρωνίτης (27 ετών)
  • Βασίλης Πάλος (29 ετών)
  • Κώστας Μαρκόπουλος (28 ετών)
  • Βάχος Μολδοβανίδης (29 ετών)
  • Θανάσης Γκουζουράκος
  • Γιώργος Κεσσανίδης (20 ετών)
  • Χρήστος Ζέζιος (31 ετων)

 

