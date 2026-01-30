Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αστικό λεωφορείο

Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο της Θεσσαλονίκης, σήμερα το πρωί της Παρασκευής.
Το όχημα κινούταν επί τους οδού Κηφισίας με Ψελλού στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης ,όταν άρχισε να τυλίγεται στις φλόγες το πίσω μέρος του.
Το λεωφορείο δεν εκτελούσε δρομολόγιο, καθώς πήγαινε στο συνεργείο, κι έτσι δεν υπήρχαν επιβάτες. Ευτυχώς, ο οδηγός πρόλαβε και το εγκατέλειψε εγκαίρως. Είναι καλά στην υγεία του.
Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, που έθεσαν άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο.
Η φωτιά επεκτάθηκε και σε παρακείμενο ΙΧ, προκαλώντας ζημιές στο πίσω μέρος του.