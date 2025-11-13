Αντωνία Καλλιμούκου – Νίκος Παραδείσης: Βόλτα στο Κολωνάκι με τον γιο τους

Η Αντωνία Καλλιμούκου και ο Νίκος Παραδείσης διανύουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους, αφού πριν από έναν χρόνο υποδέχτηκαν στον κόσμο τον πρώτο τους γιο.

Το ζευγάρι, που κρατά χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, απαθανατίστηκε πρόσφατα από τον φωτογραφικό φακό να απολαμβάνει μια χαλαρή βόλτα στο Κολωνάκι με τον γιο τους.

Αντωνία Καλλιμούκου – Νίκος Παραδείσης: Βόλτα στο Κολωνάκι με τον γιο τους

Με casual αλλά κομψό look, η Αντωνία Καλλιμούκου έδειχνε πιο λαμπερή από ποτέ. Φορώντας μαύρο πουλόβερ, καρό σορτσάκι και ψηλές μπότες, ολοκλήρωσε το look με μαύρα γυαλιά ηλίου και minimal χρυσά κοσμήματα — ένα outfit που συνδυάζει άνεση και στιλ, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει η ίδια μέσα στα χρόνια.

Αντωνία Καλλιμούκου: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με φουσκωμένη κοιλίτσα

Αντωνία Καλλιμούκου – Νίκος Παραδείσης: στο Κολωνάκι με τον γιο τους

Στο πλευρό της, ο Νίκος Παραδείσης, χαμογελαστός και χαλαρός, επέλεξε πιο casual look με λευκό polo και μαύρο παντελόνι, ενώ δεν έλειψαν οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού καθώς απολάμβαναν τη βόλτα τους στους δρόμους του Κολωνακίου.

Αντωνία Καλλιμούκου – Νίκος Παραδείσης: Βόλτα στο Κολωνάκι

Η πρώην παρουσιάστρια και μοντέλο, που σήμερα εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία και ασχολείται και με τη συγγραφή παιδικών βιβλίων, φαίνεται να έχει βρει την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και τη μητρότητα.

Η Αντωνία Καλλιμούκου γέννησε στις αρχές Οκτωβρίου 2024 και, όπως αναφέρουν κοντινά της πρόσωπα, βιώνει την πιο γλυκιά και ήρεμη φάση της ζωής της στο πλευρό του συζύγου της και του μικρού τους γιου.

Αντωνία Καλλιμούκου

Αντωνία Καλλιμούκου Βόλτα στο Κολωνάκι με τον γιο της

Αντωνία Καλλιμούκου – Νίκος Παραδείσης

Καλλιμούκου – Παραδείσης: στο Κολωνάκι με τον γιο τους

Αντωνία Καλλιμούκου & Νίκος Παραδείσης με τον γιο τους

Να θυμίσουμε ότι η Αντωνία Καλλιμούκου έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με την Ελένη Μενεγάκη στον Alpha, ενώ η πορεία της στον χώρο της μόδας ξεκίνησε το 2007, όταν αναδείχθηκε Αναπληρωματική Σταρ Ελλάς στα καλλιστεία. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί από τα τηλεοπτικά δρώμενα, συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα με κάθε της δημόσια εμφάνιση.

Η βόλτα της στο Κολωνάκι με τον Νίκο Παραδείση και τον γιο τους δεν πέρασε απαρατήρητη, με το ζευγάρι να αποπνέει ηρεμία, ευτυχία και τρυφερότητα. Είναι εμφανές ότι η Αντωνία Καλλιμούκου έχει αφήσει πίσω της τα φώτα της showbiz και απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα, γεμάτη αγάπη, οικογενειακές στιγμές και χαμόγελα.

