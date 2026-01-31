Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 31 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων, Αγίας Αθανασίας και τριων θυγατέρων.

Μάρτυρες της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 31 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Κύρος και Ευδοξία.

Ο Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ο Ιωάννης από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Ασκήτευσαν και οι δυο σε μοναστήρι του Αραβικού Κόλπου και θεράπευαν δωρεάν οποιονδήποτε πάσχοντα έφθανε στο ασκητήριό τους. Ήσαν δηλαδή Ανάργυροι.

Όταν κάποτε πληροφορήθηκαν ότι σε κάποια πόλη οι ειδωλολάτρες συνέλαβαν μία χήρα γυναίκα, την Αθανασία, και τις τρεις θυγατέρες της, Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία, με σκοπό να τις βασανίσουν, έφθασαν άφοβα στον τόπο του μαρτυρίου τους για να τις εμψυχώσουν. Τότε, οι ειδωλολάτρες συνέλαβαν τον Κύρο και τον Ιωάννη και τους αποκεφάλισαν μαζί με τις τέσσερις γυναίκες, επί Διοκλητιανού (284-305).

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Κύρος, Κύρης

Ευδοξία, Ευδοξούλα, Δόξα, Δοξούλα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:30 και θα δύσει στις 18:46. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 17 λεπτά.

Σελήνη 13.1 ημερών