Nissan: Έβαλε φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Το πρωτότυπο όχημα αναπτύχθηκε από έμπειρες και εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών της Nissan στο Ντουμπάι και τη Βαρκελώνη, και διαθέτει 3,8 m² φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης, ενσωματωμένων στο καπό, την οροφή και την πίσω πόρτα. Τα ηλιακά πάνελ μετατρέπουν το φως του ηλίου σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία διαχειρίζεται από ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου, σχεδιασμένο να αξιοποιεί την ενέργεια με τον πιο αποδοτικό τρόπο και να μειώνει την ανάγκη για εξωτερική φόρτιση.

Οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες αποκαλύπτουν τις εντυπωσιακές δυνατότητες του νέου συστήματος:

· Έως και 23 χλμ επιπλέον αυτονομίας την ημέρα, υπό ιδανικές συνθήκες

· 17,6 χλμ επιπλέον αυτονομίας την ημέρα, κατά μέσο όρο, σε πόλεις με έντονη ηλιοφάνεια, όπως η Βαρκελώνη

· Εντυπωσιακή μέση ετήσια επιπλέον αυτονομία παγκοσμίως: 10,2 επιπλέον χλμ/ημέρα στο Λονδίνο, 18,9 επιπλέον χλμ/ημέρα στο Νέο Δελχί και 21,2 χλμ/ημέρα επιπλέον στο Ντουμπάι

· Μείωση της συχνότητας φόρτισης κατά 35%-65%, ανάλογα με τη χρήση

· Μια διαδρομή 80 χλμ διάρκειας δύο ωρών μπορεί να παράξει 0,5 kWh καθαρής ενέργειας, προσφέροντας περίπου 3 χλμ επιπλέον αυτονομίας



Τέτοια αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για περιοχές με περιορισμένες υποδομές φόρτισης, προσφέροντας μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των φορτίσεων, αυξημένη αυτονομία και χαμηλότερο κόστος χρήσης - απλώς οδηγώντας ή παρκάροντας στον ήλιο.Όλα ξεκίνησαν με μια απλή αλλά φιλόδοξη ερώτηση: Τι θα γινόταν αν τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούσαν να φορτίζουν μόνα τους; Η ερώτηση αυτή οδήγησε στη συνεργασία της Nissan με τη Lightyear, μια πρωτοπόρα ολλανδική εταιρεία ηλιακής κινητικότητας, η οποία παρείχε την τεχνολογία επόμενης γενιάς για τα ηλιακά πάνελ που εφαρμόστηκε από τις ομάδες μηχανικών της Nissan.

Οι πρώτες δοκιμές μεγάλων αποστάσεων —συμπεριλαμβανομένης μιας διαδρομής 1.550 χλμ από την Ολλανδία έως τη Βαρκελώνη— έδειξαν ότι η ενσωμάτωση ηλιακών πάνελ μπορεί να μειώσει τις ετήσιες φορτίσεις ενός οδηγού που διανύει 6.000 χλμ το χρόνο, από 23 σε μόλις 8.