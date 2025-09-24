«Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

Aπόψε Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Ταινία δράσης απόψε Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Ένας μυστηριώδης άνδρας προσλαμβάνεται σε μια εταιρεία μεταφοράς χρημάτων, υπεύθυνη για τη μεταφορά εκατομμυρίων δολαρίων κάθε εβδομάδα.

Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται: Δείτε την ταινία OnDemand

Ο πραγματικός του στόχος, όμως, είναι να βρει και να εκδικηθεί αυτούς που τον έβλαψαν στο παρελθόν...

Η ταινία είναι remake της γαλλικής ταινίας «Χρηματαποστολή» του 2004.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκάι Ρίτσι

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέισον Στέιθαμ, Σκοτ Ίστγουντ, Τζέφρι Ντόνοβαν, Τζος Χάρτνετ

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
