«Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

Ταινία δράσης απόψε Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.
Ένας μυστηριώδης άνδρας προσλαμβάνεται σε μια εταιρεία μεταφοράς χρημάτων, υπεύθυνη για τη μεταφορά εκατομμυρίων δολαρίων κάθε εβδομάδα.
Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται: Δείτε την ταινία OnDemand
Ο πραγματικός του στόχος, όμως, είναι να βρει και να εκδικηθεί αυτούς που τον έβλαψαν στο παρελθόν...
Η ταινία είναι remake της γαλλικής ταινίας «Χρηματαποστολή» του 2004.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκάι Ρίτσι
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέισον Στέιθαμ, Σκοτ Ίστγουντ, Τζέφρι Ντόνοβαν, Τζος Χάρτνετ
