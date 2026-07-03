Σε κρίσιμο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της 70χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό της κόρης της, Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και ακόμη τριών ανθρώπων.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα επόμενα 24ωρα μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά, καθώς εξετάζονται νέα στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών και όσων βρίσκονται πίσω από τον σχεδιασμό των επιθέσεων.

Νέα ευρήματα βρίσκονται στο μικροσκόπιο για τον εντοπισμό των δραστών των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Στο επίκεντρο το δίκυκλο και το πιθανό «safe house»

Σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, οι Αρχές έχουν εντοπίσει το δίκυκλο μικρού κυβισμού που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες στις επιθέσεις.

Το συγκεκριμένο όχημα αποτελεί πλέον βασικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς εξετάζονται τόσο τα στοιχεία κυκλοφορίας του όσο και οι πιθανές διαδρομές που ακολούθησε τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε κινηθεί επανειλημμένα στις περιοχές όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

Εκτιμάται ότι οι δράστες των επιθέσεων ήταν τρεις

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαδρομή διαφυγής των δραστών μετά την τελευταία, θανατηφόρα επίθεση στην περιοχή της Ανάληψης. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενοι κινήθηκαν περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα δύο πρώτα σημεία των επιθέσεων έως το σπίτι της οικογένειας Νέστορα και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε ασφαλές οίκημα, ένα πιθανό «safe house», το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι σε αυτό το κομμάτι της διαδρομής ενδέχεται οι δράστες να υπέπεσαν σε κάποιο λάθος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ερευνητικά.

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Η μονωτική ταινία που μπορεί να «μιλήσει»

Ένα ακόμη εύρημα που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό είναι υπόλειμμα μονωτικής ταινίας που χρησιμοποιήθηκε για τη συναρμολόγηση εμπρηστικού μηχανισμού.

Βρέθηκε υπόλειμμα μονωτικής ταινίας, το οποίο εξετάζεται για τυχόν δαχτυλικά αποτυπώματα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο υπόλειμμα δεν εντοπίστηκε στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά σε έναν από τους δύο άλλους στόχους, όπου είχαν τοποθετηθεί γκαζάκια και δοχεία με εύφλεκτο υγρό.

Το υλικό έχει ήδη αποσταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν διατηρηθεί δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

Παράλληλα, οι ειδικοί αναζητούν στοιχεία και για την προέλευση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στους εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Τρία άτομα καταγράφονται από τις κάμερες

Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες παίζει και το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές όπου σημειώθηκαν οι δύο πρώτες επιθέσεις.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στις καταγραφές εμφανίζονται τρία άτομα, δύο από αυτά φέρονται να τοποθετούν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ ένα τρίτο φαίνεται να λειτουργεί ως «τσιλιαδόρος».

Στο νοσοκομείο συνεχίζει να νοσηλεύεται με εγκαύματα η Αφροδίτη Νέστορα

Οι δύο βασικοί δράστες κινούνται με μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού, φορούν μαύρα ρούχα και κράνη που καλύπτουν πλήρως τα χαρακτηριστικά τους. Το τρίτο άτομο είναι επίσης ντυμένο στα μαύρα και έχει καλυμμένο το κεφάλι, πιθανότατα με κουκούλα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για νεαρά άτομα ηλικίας περίπου 25 έως 30 ετών, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρχε και τέταρτο πρόσωπο που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Σε ένα από τα βίντεο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το OPEN, διακρίνεται πιο καθαρά το πρόσωπο ενός εκ των εμπλεκομένων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή του.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και η διαδρομή διαφυγής των δραστών

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Περίπου 30 άτομα στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής

Οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί οδηγούν τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι οι φυσικοί αυτουργοί ενδέχεται να προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να έχουν στρατολογηθεί από πρόσωπα που δεν εμφανίζονται στο επιχειρησιακό σκέλος των επιθέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται περίπου 30 άτομα, ενώ συνεχίζεται η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών από διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, ώστε να χαρτογραφηθεί με ακρίβεια κάθε κίνηση των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις.

Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται με εγκαύματα

Η κόρη της άτυχης Βάγιας Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», έχοντας υποστεί εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια από τη φωτιά που ξέσπασε μετά την εμπρηστική επίθεση.

Εκτιμάται ότι οι δράστες ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο

Στο «Ιπποκράτειο» νοσηλεύτηκαν ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε ο σύζυγος της 70χρονης, ο οποίος χαρακτήρισε τους υπεύθυνους «εγκληματίες» και ζήτησε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

«Είναι εγκληματίες και πρέπει να τιμωρηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χρυσοχοΐδης: «Οι δράστες θα συλληφθούν»

Έξω από το νοσοκομείο συγκεντρώθηκαν στελέχη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα και στους τραυματίες.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η υπόθεση θα εξιχνιαστεί.

Βρέθηκε επίσης και το μηχανάκι με το οποίο διέφυγαν οι δράστες

«Οι δράστες είναι εγκληματίες. Τα γκαζάκια μπορούν να αποδειχθούν θανατηφόρα και το απέδειξε δυστυχώς αυτή η τραγωδία. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και είμαι βέβαιος ότι θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης», δήλωσε.

Ο υπουργός εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, ευχόμενος παράλληλα ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν θεωρεί πως στην Ελλάδα υπάρχει φαινόμενο «νεοτρομοκρατίας», υπογραμμίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται μεθοδικά για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, ώστε οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη με πλήρη δικογραφία.