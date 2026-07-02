Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρό ανασύρθηκε εξάχρονο παιδί από πισίνα

Το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του σε διώροφη κατοικία

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Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρό ανασύρθηκε εξάχρονο παιδί από πισίνα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικός θάνατος εξάχρονου παιδιού στη Γιάλοβα Μεσσηνίας από πισίνα κατοικίας.
  • Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης 2/7, ενώ η μητέρα του παιδιού εργαζόταν στον επάνω όροφο.
  • Το παιδί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης δεν επέζησε.
  • Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα.
  • Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας ο τραγικός θάνατος ενός εξάχρονου παιδιού, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στη Γιάλοβα, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος.

Το δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 2/7. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στον χώρο όπου εργαζόταν η 32χρονη μητέρα του. Η γυναίκα είχε αναλάβει εργασίες καθαρισμού σε διώροφη κατοικία της περιοχής και εκείνη την ώρα βρισκόταν στον επάνω όροφο.

Συμβουλές για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων το καλοκαίρι

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ο εξάχρονος φαίνεται πως απομακρύνθηκε από το σημείο όπου βρισκόταν και κατευθύνθηκε προς την πισίνα της κατοικίας. Λίγο αργότερα, η μητέρα του διαπίστωσε την απουσία του και ξεκίνησε να τον αναζητά. Όταν τον εντόπισε μέσα στην πισίνα, το παιδί ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), με στόχο να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή. Παράλληλα, ο μικρός μεταφέρθηκε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες.

Δυστυχώς, παρά τις συντονισμένες ενέργειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στους οικείους του.

Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν με προσοχή όλα τα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

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Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του εξάχρονου παιδιού. 

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