Γνωστή influencer αποκάλυψε πως η δίχρονη κόρη της έχει καρκίνο

Η influencer έχει άλλα τρία παιδιά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η influencer Nara Smith ανακοίνωσε ότι η 2χρονη κόρη της διαγνώστηκε με καρκίνο.
  • Η διάγνωση έγινε μετά από εντοπισμό ύποπτης μάζας και εξετάσεις σε παιδιατρικό νοσοκομείο.
  • Η κόρη της υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία, επιβεβαιώνοντας τους φόβους της οικογένειας.
  • Η Nara δημοσιοποίησε την κατάσταση για να ευαισθητοποιήσει άλλους γονείς και να προσφέρει κουράγιο σε όσους βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις.
  • Η δύσκολη περίοδος συνέπεσε με τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της.

Μία από τις πιο δύσκολες και στενάχωρες στιγμές της ζωής της περνάει η influencer Nara Smith που έχει πολλούς ακολούθους σε Instagram και Tik Tok, καθώς η μόλις 2 ετών κόρη της διεγνώσθη με καρκίνο.

 

 

Η Νara, που τα βίντεο που ανεβάζει συνήθως είναι ευχάριστα ή έχουν να κάνουν με τη μαγειρική, δείχνοντας σε εργαζόμενες μαμάδες πώς να ετοιμάσουν σπιτικά γεύματα ή φαγητό με ό, τι υλικά έχουν στο ψυγείο τους, αυτή τη φορά δημοσίευσε ένα βίντεο που αφορούσε την δύσκολη μάχη που δίνει η κόρη της. Όλα ξεκίνησαν όταν η ίδια και ο σύζυγός της  Lucky Blue Smith, που ασχολείται με το μόντελινγκ εντόπισαν μία ύποπτη μάζα στο κορμί της κορούλας τους.

Αμέσως, όπως θυμάται η Nara, μετέφεραν το παιδί στα επείγοντα όμως οι γιατροί δεν μπόρεσαν να δώσουν μία ξεκάθαρη απάντηση. 

 

 

«Θυμάμαι μόνο ότι ξαφνικά έγινε πολύ ήσυχος και ήρεμος. Η καρδιά μου βούλιαξε εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν ήταν το ένστικτό μου ή η διαίσθηση μιας μητέρας, αλλά το πρώτο πράγμα που ένιωσα ήταν ότι έχει καρκίνο» ανέφερε το μοντέλο στο βίντεο που μοιράστηκε.Το ζευγάρι με τη 2χρονο κορούλα του μετέβη σε παιδιατρικό νοσοκομείο και η μικρή υπεβλήθη σε εξετάσεις, ακτινογραφίες ενώ έγινε και βιοψία. Οι χειρότεροι φόβοι τους δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και το κοριτσάκι έπρεπε να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. 

 

 

Αυτές οι γεμάτες πόνο μέρες της ζωής της συνέπεσαν με τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της ενώ παράλληλα είχε και άλλα δύο μεγαλύτερα παιδιά να φροντίσει.

Η Nara, όπως επεσήμανε, δημοσιοποίησε την περιπέτεια υγεία της κόρης της και τη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και για να αφυπνίσει όλους τους γονείς να μην αγνοούν τα σημάδια στα παιδιά τους αλλά και για να δώσει κουράγιο σε όσους γονείς βίωσαν τα ίδια. 

 

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ΝARA SMITH
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ
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