Θλίψη στον χώρο της Τέχνης, της Υποκριτικής και του Θεάτρου προκάλεσε ο θάνατος της ηθοποιού Τζένης Ζαχαροπούλου η οποία έπαιξε σε αρκετές ελληνικές ταινίες, ανάμεσα σ’ αυτές οι: Ένα αστείο κορίτσι, Σ’ αγαπώ, Ορατότης 0 και άλλες πολλές. Η δημοφιλής ηθοποιός που ήταν και η πεθερά του δημοσιογράφου Νάσου Γουμενίδη είχε κάνει την τελευταία της δημόσια εμφάνιση τον Μάϊο του 2026.
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Η ηθοποιός βρέθηκε στο «Σπίτι του Ηθοποιού» προκειμένου να παρακολουθήσει ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο showman Γιώργο Μαρίνο.
Η Τζένη Ζαχαροπούλου χαμογελαστή και ευδιάθετη πόζαρε στον φωτογραφικό φακό.
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Η Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε το 1941. Τελείωσε την σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για 3 χρόνια σε όλον τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο. Αμέσως μετά, η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια, ξεκίνησε τις συνεργασίες με όλους τους μεγάλους κωμικούς.