Τζένη Ζαχαροπούλου: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού

Ποιον καλλιτέχνη πήγε να στηρίξει

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος της ηθοποιού Τζένης Ζαχαροπούλου προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.
  • Έπαιξε σε πολλές ελληνικές ταινίες, όπως 'Ένα αστείο κορίτσι' και 'Σ’ αγαπώ'.
  • Ήταν πεθερά του δημοσιογράφου Νάσου Γουμενίδη.
  • Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της ήταν τον Μάιο του 2026 στο 'Σπίτι του Ηθοποιού'.
  • Παρακολούθησε αφιέρωμα στον Γιώργο Μαρίνο, χαμογελαστή και ευδιάθετη.

Θλίψη στον χώρο της Τέχνης, της Υποκριτικής και του Θεάτρου προκάλεσε ο θάνατος της ηθοποιού Τζένης Ζαχαροπούλου η οποία έπαιξε σε αρκετές ελληνικές ταινίες, ανάμεσα σ’ αυτές οι: Ένα αστείο κορίτσι,  Σ’ αγαπώ, Ορατότης 0 και άλλες πολλές. Η δημοφιλής ηθοποιός που ήταν και η πεθερά του δημοσιογράφου Νάσου Γουμενίδη είχε κάνει την τελευταία της δημόσια εμφάνιση τον Μάϊο του 2026. 

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Τζένη Ζαχαροπούλου/ φωτογραφία από NDP,  / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Τζένη Ζαχαροπούλου/ φωτογραφία από NDP,  / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η ηθοποιός βρέθηκε στο «Σπίτι του Ηθοποιού» προκειμένου να παρακολουθήσει ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο showman Γιώργο Μαρίνο. 

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες/ φωτογραφία ndpphoto.gr/ Φωτογράφος:NDP PHOTO

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες/ φωτογραφία ndpphoto.gr/ Φωτογράφος:NDP PHOTO
Η Τζένη Ζαχαροπούλου στο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαρίνο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Η Τζένη Ζαχαροπούλου στο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαρίνο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Τζένη Ζαχαροπούλου χαμογελαστή και ευδιάθετη πόζαρε στον φωτογραφικό φακό. 


Η Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε το 1941. Τελείωσε την σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για 3 χρόνια σε όλον τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο. Αμέσως μετά, η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια, ξεκίνησε τις συνεργασίες με όλους τους μεγάλους κωμικούς.

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