Θλίψη στον χώρο της Τέχνης, της Υποκριτικής και του Θεάτρου προκάλεσε ο θάνατος της ηθοποιού Τζένης Ζαχαροπούλου η οποία έπαιξε σε αρκετές ελληνικές ταινίες, ανάμεσα σ’ αυτές οι: Ένα αστείο κορίτσι, Σ’ αγαπώ, Ορατότης 0 και άλλες πολλές. Η δημοφιλής ηθοποιός που ήταν και η πεθερά του δημοσιογράφου Νάσου Γουμενίδη είχε κάνει την τελευταία της δημόσια εμφάνιση τον Μάϊο του 2026.

Τζένη Ζαχαροπούλου/ φωτογραφία από NDP, / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η ηθοποιός βρέθηκε στο «Σπίτι του Ηθοποιού» προκειμένου να παρακολουθήσει ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο showman Γιώργο Μαρίνο.

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες/ φωτογραφία ndpphoto.gr/ Φωτογράφος:NDP PHOTO

Η Τζένη Ζαχαροπούλου στο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαρίνο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Τζένη Ζαχαροπούλου χαμογελαστή και ευδιάθετη πόζαρε στον φωτογραφικό φακό.



Η Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε το 1941. Τελείωσε την σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για 3 χρόνια σε όλον τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο. Αμέσως μετά, η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια, ξεκίνησε τις συνεργασίες με όλους τους μεγάλους κωμικούς.