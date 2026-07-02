O Aναστάσιος ήρθε στην εκπομπή Cash or Trash φέρνοντας τη Λόλα από το Βlue Angel. Πρόκειται για ένα συλλεκτικό στυλό που ήταν του πατέρα του.

Όπως είπε ο διαγωνιζόμενος, η πένα είναι έκδοση της Marlene Dietrich της διάσημης ηθοποιού της χρυσής εποχής του Hollywood! H εκτίμηση του Θάνου Λούδου ήταν 550 ευρώ.

H Νάντια Μπελέ

Η Νάντια Μπελέ ξεκίνησε δίνοντας 150 ευρώ αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αν και είναι αριστερόχειρας και δεν τη βολεύουν τα στυλό αλλά χρησιμοποιεί πένα, θέλει να το εντάξει στη συλλογή της. Ο Θάνος Μαρίνης είπε πως δίνει 200 ευρώ για να το αγοράσει με τον Αναστάσιο να είναι κάθετος πως για 200 δεν το δίνει.

Φοίβος Στρουγγάρης

O Φοίβος Στρουγγάρης πρόσφερε στον πωλητή 250 αναφέροντας ωστόσο πως θεωρεί πως η τιμή για ένα τέτοιο αντικείμενο είναι 200 ευρώ.

Η Έρμα Στυλιανίδη από τη μεριά της δήλωσε πως θα ήθελε αυτό το συλλεκτικό στυλό να της το κάνει κάποιος δώρο αναφέροντας πως δεν είναι έτοιμη να κάνει προσφορά για να το αποκτήσει.

Cash or Trash

Τι προσφορά έδωσε ο Άλεξ Σταυρίδης; Κατάφερε τελικά κάποιος να προμηθευτεί το συλλεκτικό στυλό;

Δείτε το Cash or Trash

