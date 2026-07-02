Πετράλωνα: Ένοικος πολυκατοικίας στο Star - «Είχαν στραβώσει τα αλουμίνια»

Τα μηνύματα που έλαβε στο κινητό της από την κάμερα ασφαλείας

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (2/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένοικος πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ανέφερε ότι τρεις μέρες πριν την κατάρρευση, τα αλουμίνια στις πόρτες και τα παράθυρα είχαν στραβώσει λόγω κλίσης.
  • Ο πατέρας της ενοικιάστριας παρατήρησε ρωγμές και κλίση 1-2 πόντων στην πολυκατοικία.
  • Πριν την κατάρρευση, ο πατέρας της έλαβε κλήση για έλεγχο αποχέτευσης από εργάτες.
  • Η κάμερα ασφαλείας ειδοποίησε για ανωμαλίες πριν την κατάρρευση, με πολλές ειδοποιήσεις για θραύσεις και κλεισίματα.
  • Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε συνεργασία με την Airbnb για στέγαση των πληγέντων, ενώ κλιμάκιο ελέγχει την κατάσταση γειτονικών κτηρίων.

Συνεχίζεται ο «Γολγοθάς» των ενοίκων της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα. Για πρώτη φορά, ένοικος μίλησε αποκλειστικά στο Star και τον Μάνο Σωτηρόπουλο και αποκάλυψε ότι μέρες πριν την κατάρρευση είχαν στραβώσει τα αλουμίνια στις πόρτες και τα παράθυρα της πολυκατοικίας απο την κλίση που είχε πάρει. 

Πετράλωνα: Το κενό 15 cm ανάμεσα στις πολυκατοικίες πριν την κατάρρευση

Πετράλωνα: «Τρεις μέρες πριν την κατάρρευση είχαν στραβώσει τα αλουμίνια στα σπίτια μας»

Πετράλωνα: «Τρεις μέρες πριν την κατάρρευση είχαν στραβώσει τα αλουμίνια στα σπίτια μας»

Μιλώντας στο Star, η Ρία Τσάπα, ενοικιάστρια του ισογείου της πολυκατοικίας λέει: «Το αλουμίνιο στη βασική πόρτα πρόσβασης στο χώρο είχε στραβώσει. Τρεις μέρες πριν ο πατέρας μου κατάλαβε ότι η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση 1 με 2 πόντους. Αλλού ήταν το κάσωμα και αλλού η πόρτα. Το τελευταίο βράδυ ο πατέρας μου είχε δει όλο το ημιυπόγειο να υπάρχουν ρωγμές». 

Πριν την «προαναγγελθείσα» κατάρρευση, ο πατέρας της έλαβε μια κλήση.

«Τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν να μπούν στην αποθήκη να δουν την αποχετευση. Μάλλον ήταν οι εργάτες δίπλα», πρόσθεσε η ενοικιάστρια.

Πριν την «προαναγγελθείσα» κατάρρευση, ο πατέρας της έλαβε μια κλήση.

Πετράλωνα: Νεκρός ο σκύλος που παγιδεύτηκε στην πολυκατοικία που κατέρρευσε

Πετράλωνα: «Βροχή» μηνυμάτων από την κάμερα ασφαλείας πριν την κατάρρευση

Υπήρχαν όλα τα προειδοποιητικά μηνύματα. Την ώρα της καταρρευσης το κινητό της φοιτήτριας χτυπούσε μανιασμένα. Η κάμερα την ειδοποίουσε για το χάος. 

Πετράλωνα: «Βροχή» μηνυμάτων από την κάμερα ασφαλείας πριν την κατάρρευση

«Την ώρα που κατέρρευσε μου ήρθαν απανωτά μηνύματα παράθυρο ανοίγει, πόρτα κλείνει, πίσω πόρτα ανοίγει, μπροστά είσοδος κλείνει, μπροστά είσοδος, ανιχνεύτηκε θραύση κρυστάλλου, έσπασε το καπάκι. 11:58 είχε όλες αυτές οι ειδοποιήσεις μαζεμένες 11:59 ήταν η τελευταία ειδοποίηση», υπογραμμίζει η Ρία Τσάπα. 

Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρει «Έχουμε ήδη έρθει σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη».

Πετράλωνα: Εκκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία του κτιρίου που κατέρρευσε

Κλιμάκιο της δευτεροβάθμιας επιτροπής της Περιφέρειας που είναι αρμόδιο για τα ετοιμόρροπα κτήρια, τις επόμενες ημέρες θα κρίνει την καταλληλότητα όλων των κτηρίων γύρω από την πολυκατοικία που κατάρρευσε. 

Σήμερα κλιμάκιο της Πολεοδομίας και της Περιφέρειας, μετά την παραγγελίοα της εισαγγελίας, έλεγξε τη στατικότητα της όμορης πολυκατοικίας. Εντοπίστηκαν φθορές στην τοιχοποιία. Για τρίτο 24ωρο οι άνθρωποι έχουν μείνει στο δρόμο.


 

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