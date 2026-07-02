Θαύμα στα συντρίμμια της Βενεζουέλας, μετά τους φονικούς σεισμούς. Μετά από οκτώ ημέρες ανασύρθηκε ζωντανός ένας άνδρας.

Ένας μεγάλος αναστεναγμός ανακούφισης και χειροκροτήματα ακούστηκαν για τη διάσωση του 44χρονου Χερνάν. Άντεξε οκτώ μέρες, θαμμένος ζωντανός κάτω από τα ερείπια εμπορικού κέντρου.

Ήταν παγιδευμένος περίπου 9 μέτρα κάτω από τη γη, στο υπόγειο φυλάκιο ασφαλείας του γκαράζ. Για αυτό και σώθηκε. Τον προστάτευσε το ενισχυμένο κουβούκλιο που απέτρεψε 140 τονους μπάζων να τον συνθλίψουν.

Τις τελευταίες τρεις ημέρες, οι διασώστες του διοχέτευαν αέρα, νερό και υγρά θρεπτικά συστατικά μέσω ενός λεπτού σωλήνα για να τον κρατήσουν στη ζωή. Όλες αυτές τις ημέρες βρισκόταν εκεί η γυναίκα του.

Βενεζουέλα: Σχεδόν 2.300 οι νεκροί από τους σεισμούς

Σχεδόν 2.300 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

Νωρίτερα σήμερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.