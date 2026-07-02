Βενεζουέλα: «Θαύμα» στα συντρίμμια μετά από 8 μέρες - Πώς σώθηκε 44χρονος

Πάνω από 50 χιλιάδες οι αγνοούμενοι - 2.295 οι νεκροί

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (2/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θαύμα στη Βενεζουέλα: 44χρονος Χερνάν διασώθηκε ζωντανός μετά από 8 ημέρες κάτω από τα ερείπια εμπορικού κέντρου.
  • Ο Χερνάν ήταν θαμμένος 9 μέτρα κάτω από τη γη, προστατευμένος από ενισχυμένο κουβούκλιο.
  • Διασώστες του παρείχαν αέρα, νερό και θρεπτικά συστατικά μέσω σωλήνα για να τον κρατήσουν στη ζωή.
  • Σχεδόν 2.300 οι νεκροί από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών στις 24 Ιουνίου.
  • Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.

Θαύμα στα συντρίμμια της Βενεζουέλας, μετά τους φονικούς σεισμούς. Μετά από οκτώ ημέρες ανασύρθηκε ζωντανός ένας άνδρας.

Ένας μεγάλος αναστεναγμός ανακούφισης και χειροκροτήματα ακούστηκαν για τη διάσωση του 44χρονου Χερνάν. Άντεξε οκτώ μέρες, θαμμένος ζωντανός κάτω από τα ερείπια εμπορικού κέντρου.

Βενεζουέλα: Θαύμα στα συντρίμμια -Η στιγμή που 11χρονος ανασύρεται ζωντανός

Θαύμα στα συντρίμμια της Βενεζουέλας, μετά τους φονικούς σεισμούς. Μετά από οκτώ ημέρες ανασύρθηκε ζωντανός ένας άνδρας.

Ήταν παγιδευμένος περίπου 9 μέτρα κάτω από τη γη, στο υπόγειο φυλάκιο ασφαλείας του γκαράζ. Για αυτό και σώθηκε. Τον προστάτευσε το ενισχυμένο κουβούκλιο που απέτρεψε 140 τονους μπάζων να τον συνθλίψουν. 

Ήταν παγιδευμένος περίπου 9 μέτρα κάτω από τη γη, στο υπόγειο φυλάκιο ασφαλείας του γκαράζ. Για αυτό και σώθηκε. Τον προστάτευσε το ενισχυμένο κουβούκλιο που απέτρεψε 140 τονους μπάζων να τον συνθλίψουν. 

Τις τελευταίες τρεις ημέρες, οι διασώστες του διοχέτευαν αέρα, νερό και υγρά θρεπτικά συστατικά μέσω ενός λεπτού σωλήνα για να τον κρατήσουν στη ζωή. Όλες αυτές τις ημέρες βρισκόταν εκεί η γυναίκα του.

Βενεζουέλα: Μητέρα σκοτώθηκε προστατεύοντας το μωρό της με το σώμα της

Βενεζουέλα: Σχεδόν 2.300 οι νεκροί από τους σεισμούς

Σχεδόν 2.300 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

Νωρίτερα σήμερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.

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