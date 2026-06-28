Βενεζουέλα: Θαύμα στα συντρίμμια -Η στιγμή που 11χρονος ανασύρεται ζωντανός

Στους 1.430 και χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τον φονικό διπλό σεισμό

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Πηγή: Φωτογραφία Χ
Στους 1.430 ανέρχονται οι νεκροί από τον φονικό διπλό σεισμό που «χτύπησε» τη Βενεζουέλα, με τους αγνοούμενους στα συντρίμμια να είναι χιλιάδες / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 1. Οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ανέρχονται σε 1.430, με χιλιάδες αγνοούμενους.
  • 2. Ο 11χρονος Μοϊσές ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια τρεις ημέρες μετά τους σεισμούς.
  • 3. 3.238 τραυματίες και 3.100 άστεγοι έχουν καταγραφεί, ενώ 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια.
  • 4. Διεθνείς ομάδες διάσωσης από 17 χώρες προσφέρουν βοήθεια, με τις ΗΠΑ να στέλνουν 250 μέλη αποστολής.
  • 5. Πολίτες καταγγέλλουν την ανικανότητα των αρχών και προσπαθούν να ανασύρουν συγγενείς τους από τα ερείπια.

Στους 1.430 ανέρχονται οι νεκροί από τον φονικό διπλό σεισμό που «χτύπησε» τη Βενεζουέλα, με τους αγνοούμενους στα συντρίμμια να είναι χιλιάδες. Την ίδια ώρα, όμως, μικρά θαύματα σημειώνονται στα χαλάσματα, με τους διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς αρκετούς από αυτούς. 

Βενεζουέλα: Μητέρα σκοτώθηκε προστατεύοντας το μωρό της με το σώμα της

Ανάμεσά τους και ο 11χρονος Μοϊσές, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. 

 

 

«Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα», ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.   

Συνολικά 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή, ενώ περισσότερες από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές μετά την καταστροφή. 

 

 

Τρεις ημέρες μετά τους σεισμούς, η τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Βενεζουέλα παραμένει ασαφής. 

Σεισμός Βενεζουέλα: Διεθνής βοήθεια μετά από ώρες 

Σχεδόν 48 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ομάδες διάσωσης από 17 χώρες κατέφτασαν στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας, όπου το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης. 

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών στην πληγείσα ζώνη, αφού προσέφεραν 150.000.000 δολάρια και έστειλαν στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. 

 

 

Σωστικά συνεργεία από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν από τα πρώτα που έφθασαν στη Βενεζουέλα. 

Μπροστά από ένα συγκρότημα πολυκατοικιών που ισοπεδώθηκε στη Λα Γουάιρα, ο επικεφαλής μιας ομάδας διασωστών από τη Χιλή, ο Ναντιομάρ Πολάνκο, εκτίμησε ότι υπάρχουν «δυστυχώς, ελάχιστες ελπίδες να βρεθούν επιζώντες». Οι διασώστες της ομάδας του ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο και πλέον επικεντρώνονται στην αναζήτηση και την ανάσυρση «ανθρώπων που είναι ήδη νεκροί», πρόσθεσε. 

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι πορτογαλικής καταγωγής, δύο Βραζιλιάνοι, ένας Ιταλοβενεζουελάνος και δύο Κινέζοι είναι μεταξύ των νεκρών. Η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο πέντε πολιτών της. 

 

 

Σεισμός Βενεζουέλα: «Άχρηστες οι αρχές», καταγγέλλουν οι πολίτες 

Στη Λα Γουάιρα, όπου βρίσκεται το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω των σεισμών, ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούν να ξεθάψουν οι ίδιοι τους συγγενείς τους από τα ερείπια. 

«Είναι εκεί», φώναζε με λυγμούς ο Αλεσάνδρο ντελ Γιουδίτσε, ένας 23χρονος που προσπαθούσε να βρει τον πατέρα του κάτω από ένα βουνό ερειπίων. Απεγνωσμένη η γιαγιά του, Αμπάρο, έσκαβε με γυμνά χέρια για να βρει τον γιο της. «Υπάρχουν πολλοί τσιμεντόλιθοι, δεν μπορούμε να τους σηκώσουμε με τα χέρια», ψέλλισε αδύναμη. 

«Οι αρχές είναι άχρηστες... Ο στρατός θα έπρεπε να είναι εδώ, με όσα μηχανήματα διαθέτει», κατήγγειλε ο Άρχενις Μέντες, κάτοικος της περιοχής. 

Αφού επισκέφθηκε τη Λα Γουάρια την Πέμπτη, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, πήγε χθες Παρασκευή σε μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας Καράκας όπου κατέρρευσε ένα κτίριο κι έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες. «Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», της φώναξαν συγγενείς εγκλωβισμένων στα ερείπια του κτιρίου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP. 

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