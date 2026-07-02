Θεσσαλονίκη: Πήγε στο νοσοκομείο για κύστη κόκκυγος & κατέληξε με εγκαύματα

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (2/7/2026)

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Μια πρωτοφανή ιατρική περιπέτεια βιώνει νεαρή γυμνάστρια από τη Θεσσαλονίκη, η οποία, όπως καταγγέλλει, εισήχθη στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» για μια τυπική επέμβαση αφαίρεσης κύστης κόκκυγος και κατέληξε με σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού στα πόδια.

Η νεαρή μίλησε αποκλειστικά στο Star και στη Βαλεντίνα Καραγεωργίου.

Η νεαρή μίλησε αποκλειστικά στο Star και στη Βαλεντίνα Καραγεωργίου.

Οι εικόνες σοκάρουν. Στις φωτογραφίες φαίνονται τα εγκαύματα τρίτου βαθμού που υπέστη η 20χρονη Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Τον Μάιο μπήκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», έχοντας προγραμματισμένο χειρουργείο για αφαίρεση κύστης κόκκυγος. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, κατά τη διάρκεια της επέμβασης άρχισε να καίγεται πάνω στο χειρουργικό κρεβάτι, έπειτα από υγρό που, όπως υποστηρίζει, έριξε ο χειρουργός στην περιοχή της επέμβασης.

Θεσσαλονίκη: «Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι, είναι δολοφόνος»

Θεσσαλονίκη: «Μου έριξε υγρό και άρχισα να καίγομαι και να ουρλιάζω - Έβραζαν τα πόδια μου»

Θεσσαλονίκη: «Μου έριξε υγρό και άρχισα να καίγομαι και να ουρλιάζω - Έβραζαν τα πόδια μου»

«Την ώρα της επέμβασης μου έριξε ένα υγρό στην πληγή, το οποίο κατέληξε προς τα πόδια μου. Του είπα ότι με τσούζει και μου απάντησε πως είναι φυσιολογικό. Μετά από λίγα λεπτά μύρισε καμένο και μου είπε ότι και αυτό ήταν φυσιολογικό. Εγώ, όμως, άρχισα να καίγομαι. Έλεγα ότι δεν αντέχω. Είχα γαντζωθεί στο κρεβάτι, έβραζαν τα πόδια μου. Είδα το σεντόνι που είχε καεί. Μου είπαν ότι είχα υποστεί έγκαυμα πρώτου βαθμού και πως σε δέκα ημέρες θα ήμουν καλά», λέει στο Star η 20χρονη κοπέλα. 

Τελικά, όμως, το έγκαυμα δεν ήταν πρώτου βαθμού, ούτε η 20χρονη επέστρεψε σπίτι της την επόμενη ημέρα. Αντίθετα, ο εφιάλτης συνεχίστηκε. Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου διαπιστώθηκε ότι τα εγκαύματα κάλυπταν το 7% του σώματός της. Η νεαρή, η οποία εργαζόταν σε γυμναστήριο, δηλώνει πως δεν γνωρίζει πότε – ή ακόμη και αν – θα μπορέσει να επιστρέψει στην εργασία της.

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Θεσσαλονίκη: «Μου είπαν ότι δεν ξέρουν πως έγινε - Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ξαναδουλέψω»

Θεσσαλονίκη: «Μου είπαν ότι δεν ξέρουν πως έγινε - Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ξαναδουλέψω»

«Μου είπαν ότι δεν ξέρουν πώς έγινε. Ο γιατρός μού είπε ότι δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από ό,τι κάνει σε άλλους ασθενείς. Δεν μου εξήγησαν ποτέ από τι προκλήθηκαν τα εγκαύματα. Θα μπαινοβγαίνω στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και δεν ξέρω πότε ή αν θα μπορέσω να ξαναδουλέψω, γιατί δυσκολεύομαι ακόμη και να περπατήσω», προσθέτει. 

Η διοικήτρια του νοσοκομείου αναφέρει ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα σοβαρά εγκαύματα.

 

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