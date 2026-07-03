Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, Αγίου Υακίνθου μάρτυρος.

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (449-458), η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 3 Ιουλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Ανατόλιος και η Ανατολία.

Ο Ανατόλιος ήταν ιερέας και αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας στην Κωνσταντινούπολη, και ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης το 449. Προτάθηκε από τον μονοφυσίτη Πατριάρχη Αλεξανδρείας Διόσκουρο Α’, ο οποίος ήλπιζε ότι θα τον έχει υποχείριό του. Όμως, δεν κατόρθωσε να πετύχει τα σχέδιά του, διότι ο Ανατόλιος ήταν αυτός που υπέγραψε την καθαίρεση του Διόσκουρου στη Δ’ Οικουμενική Σύνοδο, η οποία συνήλθε το 451 στη Χαλκηδόνα για να καταδικάσει την αίρεση του Ευτυχούς.

Ο Άγιος Ανατόλιος

Ανατόλιος ενέταξε στα δίπτυχα το όνομα του Φλαβιανού, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον οποίο είχε καθαιρέσει ο Διόσκουρος κατά τη Σύνοδο της Έφεσου το 449. Επιπλέον, έστειλε επιστολές προς όλους τους επισκόπους να αναθεματίσουν τους αιρετικούς.

Ο Ανατόλιος αφού ποίμανε σωστά και με τον καλύτερο τρόπο την Εκκλησία, θανατώθηκε άδικα από τούς αιρετικούς το 458. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή πέθανε ειρηνικά τον ίδιο χρόνο.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ανατόλιος

Ζουμπουλία

Υάκινθος

Υακίνθη, Υάνθη, Ιάνθη

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:07 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 44 λεπτά.

Σελήνη 17.8 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας (International Plastic Bag Free Day ) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου, με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός.