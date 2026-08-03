CHANGAN: Κατέκτησε σημαντική διάκριση

Η CHANGAN κατακτά την υψηλότερη θέση της μέχρι σήμερα στην κατάταξη 2026 KANTAR BRANDZ Chinese Global Brand Builders Top 50.Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η CHANGAN συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων κινεζικών brands με διεθνή παρουσία, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη παγκόσμια δυναμική της. Η CHANGAN σημειώνει ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή της πορεία, καθώς συμπεριλήφθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην κατάταξη 2026 KANTAR BRANDZ Chinese Global Brand Builders Top 50, κατακτώντας μάλιστα την υψηλότερη θέση που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα.

Η νέα αυτή διάκριση αντικατοπτρίζει τη συνεχή επένδυση της CHANGAN στην καινοτομία, την ηλεκτροκίνηση, τις έξυπνες τεχνολογίες και τη δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οδηγών σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την επιτυχημένη υλοποίηση της διεθνούς στρατηγικής Vast Ocean Plan, μέσω της οποίας η εταιρεία επεκτείνει διαρκώς την παρουσία της σε περισσότερες από 90 χώρες και περιοχές.

Με ιστορία που ξεπερνά τα 160 χρόνια και περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, η CHANGAN εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους ομίλους κινητικότητας. Μέσα από τις μάρκες CHANGAN, DEEPAL, AVATR και NEVO, επενδύει δυναμικά στις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, την τεχνητή νοημοσύνη, τη συνδεσιμότητα και την έξυπνη κινητικότητα, διαμορφώνοντας το μέλλον της αυτοκίνησης. Στην Ελλάδα, η CHANGAN εκπροσωπείται από την Autohellas, έχοντας ήδη παρουσιάσει τα νέα DEEPAL S07 και DEEPAL S05, δύο μοντέλα που εκφράζουν τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία και την προηγμένη τεχνολογική ταυτότητα της μάρκας.