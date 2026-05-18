Γράφει ο Ορθοπεδικός Χειρουργός δρ. Κούκος Χρήστος

Ενώ μια ρήξη τένοντα είναι σπάνια κάτω των 40 ετών, κάθε τρίτο άτομο στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών επηρεάζεται. Οι καθημερινές κινήσεις ή τα μικροατυχήματα συνήθως αρκούν για να σχίσουν έναν τένοντα που είχε προηγουμένως καταστραφεί.

Ο ασθενής συνήθως υποφέρει από πόνο, όπως και αδυναμία, όταν κάνει κινήσεις του ώμου προς τα πάνω και στην έσω ή έξω στροφή, ανάλογα με το είδος του τένοντα ή των τενόντων που έχουν κοπεί. Αυτό εμποδίζει απλές καθημερινές δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης.

Το στροφικό πέταλο του ώμου αποτελείται από τον υπερακάνθιο, τον υπακάνθιο, τον ελλάσονα στρογγύλο και τον υποπλάτιο τένοντα. Όλοι μαζί, ως μία ισχυρή ένωση, δημιουργούν το στροφικό πέταλο που εξασφαλίζει την ανύψωση και την έσω-έξω στροφή του χεριού.

Η ρήξη του στροφικού πετάλου (rotator cuff) μπορεί να προκύψει ή απο τραυματισμό του ώμου ή από χρόνια τενοντίτιδα.

Πώς γίνεται η διάγνωση της ρήξης τενόντων στροφικού πετάλου του ώμου

Η ρήξη των τενόντων του στροφικού πετάλου μπορεί να είναι μερική ή ολική. Η διάγνωση προκύπτει από την κλινική εξέταση και μαγνητική τομογραφία, όπως και υπερηχογράφημα. Η θεραπεία είναι ατομική και εξαρτάται από την ηλικία, τις λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενούς, το μέγεθος της ρήξης και την ποιότητα του ιστού.

Πώς αντιμετωπίζεται η ρήξη στροφικού πετάλου

Σε μια ρήξη μερικού πάχους μπορεί να επιλεγεί η συντηρητική αντιμετώπιση. Αυτή περιλαμβάνει ξεκούραση του ώμου, εγχύσεις με PRP και φυσικοθεραπεία για την ενδυνάμωση του στροφικού πετάλου και των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης.

Οι νεότεροι ασθενείς με υψηλές λειτουργικές απαιτήσεις και καλή ποιότητα τένοντα αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Στόχος της επέμβασης είναι η συρραφή του τένοντα χωρίς τάση, σε ανατομική θέση.

Εάν η ρήξη των τενόντων είναι ολική, τότε η αντιμετώπιση είναι χειρουργική για την αποκατάσταση της ακεραιότητας του στροφικού πετάλου. Η επέμβαση γίνεται αρθροσκοπικά με συρραφή των τενόντων που έχουν υποστεί βλάβη για αποφυγή σοβαρού τραυματισμού των μυών της ωμικής ζώνης.

Συνιστάται η επέμβαση σε σύντομο χρονικό διάστημα;

Εάν η επέμβαση πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ρήξη, αποφεύγεται η εκφύλιση του τένοντα και ο ώμος αποκαθίσταται με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Πότε θα καταφέρει ο ασθενής να είναι και πάλι λειτουργικός;

Κατά την αποθεραπεία ο ώμος στηρίζεται σε ένα μαξιλάρι αέρα τις πρώτες 6 εβδομάδες και αφήνεται να κινείται μόνο παθητικά. Από την έβδομη εβδομάδα επιτρέπονται οι ενεργές κινήσεις και οι καθημερινές κινήσεις (π.χ. οδήγηση αυτοκινήτου) μπορούν να συνεχιστούν.

Ο επικεφαλής του Sports Trauma Ορθοπεδικός Χειρουργός δρ. Κούκος Χρήστος έχει επιλεγεί ως εκπαιδευτής αρθροσκόπησης ώμου από τη Γερμανόφωνη Αρθροσκοπική εταιρεία, έχοντας διενεργήσει 1.500 αρθροσκοπήσεις του ώμου. Είναι ο κατάλληλος ορθοπεδικός για να διερευνήσει κάθε πόνο στον ώμο και να αντιμετωπίσει το αίτιό του είτε συντηρητικά είτε αρθροσκοπικά, δίνοντας ξανά το δικαίωμα στους ασθενείς να συνεχίζουν να κοιτούν προς τα πάνω.