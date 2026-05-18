Τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛΑΣ για το Final Four του μπάσκετ

Οι οδηγίες προς τους φιλάθλους ενόψει του μεγάλου ραντεβού στο ΟΑΚΑ

Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στον χώρο επικίνδυνα ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα

Ενόψει της διεξαγωγής των αγώνων του Final Four της Euroleague, που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 24 Μαΐου 2026 στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. «TELECOM CENTER ATHENS», η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας.

Με δεδομένο ότι η διοργάνωση αποτελεί αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερης σημασίας για την Αθήνα και τη χώρα μας, η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των φιλάθλων, των αποστολών, των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και η οργανωμένη μετακίνησή τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.

Για τον σκοπό αυτό, εκπονήθηκε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του σταδίου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ο.Α.Κ.Α. και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στον χώρο επικίνδυνα ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ασφαλείας αθλητικών διοργανώσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία καθιστά σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, πρόκλησης επεισοδίων, κατοχής ή χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων, φθορών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συμπεριφοράς που δύναται να διαταράξει τη δημόσια τάξη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διοργάνωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις θα ενεργούν άμεσα, συντονισμένα και με επιχειρησιακή ετοιμότητα σε κάθε σχετικό περιστατικό.

Παράλληλα, καλούνται οι φίλαθλοι να προσέρχονται έγκαιρα στις εγκαταστάσεις, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αστυνομικών και των αρμόδιων Αρχών και να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν αναλυτικές ανακοινώσεις με ειδικότερες οδηγίες και πληροφορίες για τις προβλεπόμενες διαδρομές προσέγγισης και αποχώρησης των φιλάθλων, τα σημεία ελέγχου, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

