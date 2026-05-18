Eπίθεση στην ΕΕ εξαπέλυσε η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ επικρίνοντας την Ένωση ότι δεν χρησιμοποίησε την διπλωματική της ισχύ για να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Νομίζω ότι η στρατιωτική υποστήριξη που έχουμε παράσχει μέχρι στιγμής είναι απολύτως σωστή. Πιστεύω επίσης ότι είναι σωστό να κάνουμε πολύ περισσότερα για να δημιουργήσουμε ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα πέρα από την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Αυτό που με λυπεί είναι ότι, κατά την άποψή μου, η Ευρώπη δεν αξιοποιεί επαρκώς τη διπλωματική της δυναμική», δήλωσε η Μέρκελ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο WDR. «Δεν αρκεί ο Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

