Η Nova στήριξε ως Χορηγός Προσβάσιμων Προβολών το 7ο KinoFest

To Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου έλαβε χώρα από 23 ως 27 Σεπτεμβρίου

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Η Nova στο πλαίσιο της στρατηγικής της παρουσίας στον χώρο του πολιτισμού και της 7ης Τέχνης,  και των δράσεων της στήριξης κινηματογραφικών θεσμών σε ολόκληρη τη χώρα, ήταν ο  Χορηγός Προσβάσιμων Προβολών, του 7ο KinoFest-Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου, που έλαβε χώρα από 23-27 Σεπτεμβρίου στον ιστορικό χώρο της Achaia Clauss στην Πάτρα.
  Η Nova στήριξε ως Χορηγός Προσβάσιμων Προβολών το 7ο KinoFest
Το συγκεκριμένο φεστιβάλ είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στον σύγχρονο γερμανόφωνο κινηματογράφο παρουσιάζοντας ταινίες από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο, με επίσημες πρεμιέρες, προσκεκλημένους σκηνοθέτες και συντελεστές, Q&As, KinoFest Talks, masterclasses, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, εικαστική έκθεση και ειδικές δράσεις. 

Ως Χορηγός Προσβάσιμων Προβολών, η Nova επιμελήθηκε και προσέφερε περιγραφικούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής, σε επιλεγμένες προβολές, συμβάλλοντας στην ισότιμη πρόσβαση όλων των θεατών στην κινηματογραφική εμπειρία και αναδεικνύοντας τη σημασία της συμπερίληψης στον πολιτισμό.

Η Nova στήριξε ως Χορηγός Προσβάσιμων Προβολών το 7ο KinoFest
 
Από αριστερά προς τα δεξιά: Μάρθα Τσιμόγιαννη, Language Quality Assurance Lead της Nova, Γεράσιμος Φεσσιάν / Seatrac Εμπνευστής Seatrac , Χρίστος Καρακασίδης Managing Director TheHappyAct

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε η θεματική συζήτηση «Σινεμά για Όλους: Από την Πρόσβαση στη Συμμετοχή». Η Μάρθα Τσιμόγιαννη, Language Quality Assurance Lead στην τοποθέτησή της επισήμανε: «Η Nova είναι από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες  που έσπευσαν να ενσωματώσουν προσβάσιμο υλικό με τη μορφή περιγραφικών υποτίτλων στο πρόγραμμά της, με κυρίαρχο μήνυμα ‘’ψυχαγωγία για όλους- ισότιμη εμπειρία θέασης’’. Εδώ και αρκετά χρόνια ξεκινήσαμε με ενημερωτικές εκπομπές και από τότε εισάγουμε σταθερά όλο και περισσότερο περιεχόμενο. Σήμερα, η πλατφόρμα μας προσφέρει περισσότερες από 2.000 ώρες προβολής προσβάσιμου περιεχομένου τον χρόνο, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που ανανεώνεται σταθερά κάθε μήνα. Σε αυτό περιλαμβάνονται περισσότερες από 30 κινηματογραφικές πρεμιέρες κάθε μήνα, σειρές και παιδικά προγράμματα, βραβευμένα ντοκιμαντέρ, αθλητικές και μουσικές εκπομπές, όλα με τη δυνατότητα περιγραφικών υποτίτλων. Το σύνολο του προσβάσιμου περιεχομένου συγκεντρώνεται σε ειδικά διαμορφωμένη, ξεχωριστή κατηγορία, προσφέροντας στους συνδρομητές άμεση και εύκολη πρόσβαση, ενώ οι τίτλοι που εντάσσονται και σε άλλες θεματικές κατηγορίες φέρουν ειδική σήμανση, ώστε να εντοπίζονται άμεσα».
 

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