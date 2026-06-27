Νέα δημοσκόπηση: Προβάδισμα της ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Μπορεί οι εθνικές εκλογές να απέχουν ακόμη χρονικά, ωστόσο το πολιτικό σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα δυναμικό, με τα κόμματα να ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Περιοδείες, δημοσκοπήσεις και σκληρή πολιτική αντιπαράθεση συνθέτουν το σκηνικό, με την οικονομία και την ακρίβεια να κυριαρχούν στην ατζέντα.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνοντας 29,4%, ενώ δεύτερο κόμμα εμφανίζεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 16,3%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει ποσοστό 11,5%, παρουσιάζοντας απώλειες σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, ενώ στην έκτη θέση εμφανίζεται η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού με 7,3%. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, εντός Βουλής εισέρχεται και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ εμφανίζονται με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά.

Συνεχείς περιοδείες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδείες σε όλη τη χώρα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποιεί συνεχείς επισκέψεις, επιχειρώντας να διατηρήσει τη δυναμική του κυβερνώντος κόμματος και να βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους πολίτες.

Η αντιπαράθεση κυβέρνησης - Τσίπρα

Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις οικονομικές εξαγγελίες της ΕΛΑΣ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άσκησε έντονη κριτική στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, δηλώνοντας πως «κάνει τον κιμπάρη με τα λεφτά των φορολογουμένων». Μάλιστα, παρομοίασε τον κ. Τσίπρα με τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Ο Τρελοπενηντάρης», υποστηρίζοντας ότι υπόσχεται παροχές χωρίς να εξηγεί από πού θα προέλθουν οι απαραίτητοι πόροι.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, το οποίο αριθμεί περίπου 400 μέλη, παρουσίασε το πολιτικό του αφήγημα για την επόμενη ημέρα.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ μίλησε για την ανάγκη μιας «νέας μεταπολίτευσης» και έθεσε ως βασικό δίλημμα των επόμενων εκλογών τη σύγκρουση ανάμεσα στη διαφθορά και την εντιμότητα. Παράλληλα, απαντώντας στην κριτική για το κόστος των προτάσεών του, υποστήριξε ότι οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι μπορούν να εξασφαλιστούν μέσα από τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ανδρουλάκης: Ερώτηση στη Βουλή για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην αγορά της Ρόδου, όπου συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες για τις αυξημένες τιμές και το κόστος ζωής.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει ερώτηση προς τον πρωθυπουργό στη Βουλή για το θέμα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι η «υπεραπόδοση» των δημόσιων εσόδων οφείλεται στους υψηλούς έμμεσους φόρους που πληρώνουν οι πολίτες. Όπως δήλωσε, απαιτείται αλλαγή πολιτικής ώστε να αντιμετωπιστούν οι καθημερινές οικονομικές δυσκολίες.

Οι παρεμβάσεις ΚΚΕ και Ελληνικής Λύσης

Στο πολιτικό σκηνικό παρενέβη και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος υποστήριξε ότι «δεν μπορούν να διώξουν πραγματικά τον Μητσοτάκη αυτοί που τον έφεραν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε ότι όλα τα κόμματα δηλώνουν πως διαθέτουν πρόγραμμα, χωρίς όμως – όπως είπε – να παρουσιάζουν ουσιαστικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών.