Νέα δημοσκόπηση: Προβάδισμα της ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Η νέα μέτρηση της GPO δείχνει τη ΝΔ πρώτη στην εκτίμηση ψήφου και την ΕΛΑΣ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.06.26 , 23:46 ΝΔ: Τα 11 νέα πρόσωπα που «κλειδώνουν» για τα ψηφοδέλτια
27.06.26 , 23:25 Νέα δημοσκόπηση: Προβάδισμα της ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα
27.06.26 , 22:40 Αθηνά Οικονομάκου: «Είσαι σπάνιος... υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω»
27.06.26 , 21:18 Φωτιά στο Μενίδι: Βίντεο εξετάζεται για πιθανό εμπρησμό
27.06.26 , 20:53 Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης
27.06.26 , 20:36 Χανιά: Συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία για εμπρησμό
27.06.26 , 20:09 Καύσωνας στη Γαλλία: Μπαίνουν σε καταστήματα για να αγοράσουν κλιματιστικά
27.06.26 , 19:45 Lingo: «Κλεψιματίας η Δέσποινα. Πάρα πολύ ωραίο!»
27.06.26 , 19:45 Lingo: «Δε θέλω να ρωτήσω πόσο είστε»
27.06.26 , 19:10 MINI ELECTRIC BONUS: Η καλύτερη στιγμή για να πάρετε ηλεκτρικό MINI
27.06.26 , 18:59 Ρόδος: Σε εξέλιξη φωτιά σε δύσβατο σημείο
27.06.26 , 18:20 MINI Paul Smith Edition: Σαν και αυτό κανένα
27.06.26 , 18:03 Φωτιά στην Εύβοια: Μεγάλη κινητοποίηση στο Σπαθάρι με 11 εναέρια
27.06.26 , 17:58 Για ποιο λόγο ξεθωριάζουν οι φιλίες σου, όσο μεγαλώνεις;
27.06.26 , 17:38 Γιάννης Βαρδής: Η αποκάλυψη για τη «μαϊμού» μάνατζερ
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης
MasterChef: Παίκτες αποκάλυψαν ότι είναι ζευγάρι στον μεγάλο τελικό!
Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα
Αθηνά Οικονομάκου: «Είσαι σπάνιος... υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω»
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Χέρι-χέρι στο Κολωνάκι, η Εστρέλλα Νούρι με τον Τόμας Γουόκαπ
Μυτιλήνη: Tα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 36χρονη γιατρό
ΝΔ: Τα 11 νέα πρόσωπα που «κλειδώνουν» για τα ψηφοδέλτια
Φαίη Σκορδά: «Τρομοκρατήθηκα. Δε θα παντρευτώ ποτέ»
Φαίη Σκορδά: Ο σύντροφός της στο πλευρό της μετά το τέλος του Buongiorno
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί οι εθνικές εκλογές να απέχουν ακόμη χρονικά, ωστόσο το πολιτικό σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα δυναμικό, με τα κόμματα να ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Περιοδείες, δημοσκοπήσεις και σκληρή πολιτική αντιπαράθεση συνθέτουν το σκηνικό, με την οικονομία και την ακρίβεια να κυριαρχούν στην ατζέντα.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνοντας 29,4%, ενώ δεύτερο κόμμα εμφανίζεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 16,3%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει ποσοστό 11,5%, παρουσιάζοντας απώλειες σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, ενώ στην έκτη θέση εμφανίζεται η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού με 7,3%. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, εντός Βουλής εισέρχεται και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ εμφανίζονται με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά.

Συνεχείς περιοδείες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδείες σε όλη τη χώρα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποιεί συνεχείς επισκέψεις, επιχειρώντας να διατηρήσει τη δυναμική του κυβερνώντος κόμματος και να βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους πολίτες.

Η αντιπαράθεση κυβέρνησης - Τσίπρα

Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις οικονομικές εξαγγελίες της ΕΛΑΣ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άσκησε έντονη κριτική στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, δηλώνοντας πως «κάνει τον κιμπάρη με τα λεφτά των φορολογουμένων». Μάλιστα, παρομοίασε τον κ. Τσίπρα με τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Ο Τρελοπενηντάρης», υποστηρίζοντας ότι υπόσχεται παροχές χωρίς να εξηγεί από πού θα προέλθουν οι απαραίτητοι πόροι.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, το οποίο αριθμεί περίπου 400 μέλη, παρουσίασε το πολιτικό του αφήγημα για την επόμενη ημέρα.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ μίλησε για την ανάγκη μιας «νέας μεταπολίτευσης» και έθεσε ως βασικό δίλημμα των επόμενων εκλογών τη σύγκρουση ανάμεσα στη διαφθορά και την εντιμότητα. Παράλληλα, απαντώντας στην κριτική για το κόστος των προτάσεών του, υποστήριξε ότι οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι μπορούν να εξασφαλιστούν μέσα από τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ανδρουλάκης: Ερώτηση στη Βουλή για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην αγορά της Ρόδου, όπου συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες για τις αυξημένες τιμές και το κόστος ζωής.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει ερώτηση προς τον πρωθυπουργό στη Βουλή για το θέμα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι η «υπεραπόδοση» των δημόσιων εσόδων οφείλεται στους υψηλούς έμμεσους φόρους που πληρώνουν οι πολίτες. Όπως δήλωσε, απαιτείται αλλαγή πολιτικής ώστε να αντιμετωπιστούν οι καθημερινές οικονομικές δυσκολίες.

Οι παρεμβάσεις ΚΚΕ και Ελληνικής Λύσης

Στο πολιτικό σκηνικό παρενέβη και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος υποστήριξε ότι «δεν μπορούν να διώξουν πραγματικά τον Μητσοτάκη αυτοί που τον έφεραν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε ότι όλα τα κόμματα δηλώνουν πως διαθέτουν πρόγραμμα, χωρίς όμως – όπως είπε – να παρουσιάζουν ουσιαστικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top