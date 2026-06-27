Φωτιά στο Μενίδι: Βίντεο εξετάζεται για πιθανό εμπρησμό

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Μενίδι, όταν φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με ξερά χόρτα και σκουπίδια, πολύ κοντά σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από εμπρησμό.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR και ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας. Στο υλικό καταγράφεται ένας άνδρας να βρίσκεται κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά και στη συνέχεια να απομακρύνεται κρατώντας ένα μπιτόνι.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής αναλύουν καρέ-καρέ το βίντεο, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη. Σε ένα από τα πλάνα ο άνδρας φαίνεται να κινείται δίπλα στις φλόγες και να ρίχνει κάτι προς το σημείο όπου καίγονται σκουπίδια και ξερά χόρτα. Αυτό που ερευνούν οι Αρχές είναι αν επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά ή αν έριξε κάποιο εύφλεκτο υλικό που συνέβαλε στην εξάπλωσή της.

Σε δεύτερο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που αρχίζουν να υψώνονται οι πρώτοι καπνοί, λίγο πριν οι φλόγες εξαπλωθούν με μεγάλη ταχύτητα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για εμπρησμό, επισημαίνοντας ότι μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε εκδηλωθεί νέα πυρκαγιά στο ίδιο ακριβώς σημείο. Όπως αναφέρουν, το φαινόμενο επαναλαμβάνεται συχνά, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των ανέμων.

Ιδιοκτήτης επιχείρησης που βρέθηκε αντιμέτωπος με τις φλόγες περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε. Όπως είπε, εγκλωβίστηκε ουσιαστικά μέσα στην επιχείρησή του και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να στείλει μήνυμα στη σύζυγό του, φοβούμενος ότι δεν θα καταφέρει να βγει ζωντανός.

«Το πρώτο πράγμα που πρόλαβα να κάνω ήταν να στείλω μήνυμα στη γυναίκα μου. Της είπα "καιγόμαστε". Οι φωτιές είχαν κλείσει γύρω γύρω το μαγαζί. Δεν ήξερα αν θα καταφέρω να βγω. Και χθες είχε μπει φωτιά στο ίδιο σημείο και σήμερα, με αυτόν τον αέρα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πίστεψα ότι θα καώ ζωντανός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που εξετάζουν οι Αρχές, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί σκουπίδια, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν γρήγορα προς τις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και αποθηκών.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αχαρνών, Γιώργος Σιδηρόπουλος, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες είχαν επέμβει δύο φορές στο ίδιο σημείο μόλις την προηγούμενη ημέρα για ανάλογα περιστατικά. Όπως τόνισε, σε απόσταση λίγων μέτρων βρίσκονται αποθήκες, ξυλουργείο και άλλες επιχειρήσεις και, με τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούσαν, η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, απειλώντας σοβαρά περιουσίες και εγκαταστάσεις.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό και οι μαρτυρίες των κατοίκων αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαλεύκανση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.