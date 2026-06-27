Lingo: «Κλεψιματίας η Δέσποινα. Πάρα πολύ ωραίο!»

Ο παρουσιαστής ξέσπασε σε γέλια

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Ακόμη ένα απολαυστικό επεισόδιο του Lingo προβλήθηκε σήμερα στο Star, με τον Νίκο Μουτσινά να χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές μέσα από τις ατάκες και τα πειράγματά του προς τους παίκτες.

Ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες βρέθηκαν η μητέρα και η κόρη, Ρένα και Ντιάνα, οι οποίες κλήθηκαν να λύσουν τους γρίφους των λέξεων απέναντι στη Δέσποινα και τη Γεωργία. Ωστόσο, μπορεί η προσπάθειά τους να ξεκίνησε δυναμικά, οι αντίπαλοί τους όμως αποδείχθηκαν... ειδικές στις «κλεψιές».

Στον πρώτο γύρο, με αρχικό γράμμα το «Π», η Νταιάνα δοκίμασε τη λέξη «Πέρσι», χωρίς όμως να βρει τη σωστή απάντηση. Λίγο αργότερα επιχείρησε με το «Πάσχα». Τότε ήρθε η στιγμή της Δέσποινας, η οποία πάτησε το buzzer και βρήκε τη σωστή λέξη «Πάστα», κερδίζοντας τον γύρο για την ομάδα της.

Η εξέλιξη εντυπωσίασε τον παρουσιαστή, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. «Κλεψιματίας η Δέσποινα. Πάρα πολύ ωραίο!», σχολίασε γελώντας, ενώ προσπάθησε να καταλάβει πώς η παίκτρια οδηγήθηκε από το «Πάσχα» στην «Πάστα».

lingo

Η ίδια εικόνα επαναλήφθηκε και στον επόμενο γύρο. Η Νταιάνα ξεκίνησε με τη λέξη «Αύριο» και συνέχισε με το «Άοσμο», χωρίς να καταφέρει να βρει τη σωστή απάντηση. Μετά από μία αποτυχημένη προσπάθεια των αντιπάλων με τη λέξη «Ασκός», η Δέσποινα πάτησε ξανά το buzzer και βρήκε τη λέξη «Απλός», χαρίζοντας ακόμη μία νίκη στην ομάδα της.

Η επιτυχία της δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος ξέσπασε σε γέλια λέγοντας: «Στην κλεψιά δεν πιάνεστε! Το λέω για συντρόφους, συγγενείς και τα λοιπά που έχω στο μυαλό. Όχι, θέλω να πω για το παιχνίδι. Δεν ξέρω για τη ζωή!».

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