Φωτιά στην Εύβοια: Μεγάλη κινητοποίηση στο Σπαθάρι με 11 εναέρια

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας

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Φωτιά στην Εύβοια: Μεγάλη κινητοποίηση στο Σπαθάρι με 11 εναέρια
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι της Εύβοιας.

Η φωτιά ξέσπασε σε σημείο με δασική βλάστηση, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης και αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης του μετώπου.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 54 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 21 πυροσβεστικών οχημάτων, που δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 11 εναέρια μέσα, εκ των οποίων οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες συνδράμουν στον ανεφοδιασμό με νερό και στην υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο την άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε μεγαλύτερη δασική έκταση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή προς κατοικημένες περιοχές, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

 

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