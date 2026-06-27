Ρόδος: Σε εξέλιξη φωτιά σε δύσβατο σημείο

Μεγάλη κινητοποίηση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων και εθελοντών

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Ρόδος: Σε εξέλιξη φωτιά σε δύσβατο σημείο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά σε εξέλιξη από τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Καλαμώνας Ρόδου.
  • Η φωτιά καίει καλαμιές και χορτολιβαδική έκταση 2-4 στρεμμάτων.
  • Δυσκολίες στην πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων λόγω του δύσβατου εδάφους και της πυκνής καλαμιάς.
  • Οι αρχές προσπαθούν να οριοθετήσουν τη φωτιά και απαιτείται αυξημένη προσοχή.
  • Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 3 το μεσημέρι, φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλαμώνας Ρόδου. Η φωτιά καίει καλαμιές και χορτολιβαδική έκταση περίπου 2-4 στρεμμάτων, όπως δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, δήλωσε επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η φωτιά καίει μέσα σε ρέμα, σε σημείο με πυκνή καλαμιά, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

«Προσπαθούμε να την οριοθετήσουμε. Είναι μέσα στο ρέμα, μέσα στις καλαμιές», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Ο κ. Θωμάτος τόνισε ακόμη ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή από όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς η πρόσβαση στο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

«Η δυσκολία είναι ότι είναι μέσα στο ρέμα, μέσα στις καλαμιές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή», σημείωσε.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε γειτονικές εκτάσεις.

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