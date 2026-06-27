Γιάννης Βαρδής: Η αποκάλυψη για τη «μαϊμού» μάνατζερ

«Είναι καιρός να μάθουν οι άνθρωποι του χώρου ποια είναι»

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Γ. Βαρδής: Όταν βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο θέλεις να κάνεις οικογένεια, τελειώνει εκεί η ιστορία/ ANT1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Βαρδής προειδοποιεί για γυναίκα που συστήνεται ως μάνατζερ και δεν είναι αξιόπιστη.
  • Καλεί τους καλλιτέχνες να επικοινωνήσουν μαζί του για περισσότερες πληροφορίες.
  • Αναφέρει ότι έχει 25 χρόνια εμπειρίας στον χώρο και δεν έχει συναντήσει άτομο σαν αυτήν.
  • Στη συνέντευξή του, μιλά για την προσωπική του εξέλιξη και την καθημερινή επικοινωνία με τους followers του.

Ο Γιάννης Βαρδής ανησύχησε τους διαδικτυακούς του φίλους και φίλες με τη νέα του ανάρτηση. Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης με ένα post ενημερώνει τους συναδέλφους του για τη γυναίκα που συστήνεται ως μάνατζερ στην προσπάθειά της να κεντρίσει την προσοχή τους.

Ο τραγουδιστής μάλιστα αναφέρει πως όποιος επιθυμεί, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί του προκειμένου να μάθει περισσότερα. 

«Απευθύνομαι σε καλλιτέχνες. Να ξέρετε πως υπάρχει μία κυρία που κλείνει δουλειές, αλλά δεν είναι φερέγγυα. Όποιος θέλει μπορεί να με ρωτήσει με προσωπικό μήνυμα. Είναι καιρός να μάθουν οι άνθρωποι του χώρου ποια είναι, για να προστατεύονται. 25 χρόνια στον χώρο, άτομο σαν το συγκεκριμένο δεν έχω γνωρίσει», έγραψε ο Γιάννης Βαρδής.

H ανάρτησή του:

Όπως είχε δηλώσει ο γνωστός τραγουδιστής σε συνέντευξή του: «Παλιότερα ήμουν πολύ ντροπαλός και εσωστρεφής, με ενοχλούσαν οι κάμερες, μεγαλώνοντας το ξεπέρασα. Είναι ωραίο να σε συγκρίνουν με ένα μεγαθήριο όπως ήταν ο πατέρας μου. Δεν το ένιωσα ποτέ ως βάρος, παρότι ήταν».

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, ο ίδιος έχει καθημερινή επικοινωνία με τους followers του και μοιράζεται πολλές προσωπικές του στιγμές μαζί τους.

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