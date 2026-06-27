MINI Paul Smith Edition: Σαν και αυτό κανένα

Η MINI και ο Paul Smith ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά των δύο brands: εμβληματική σχεδίαση, εμμονή με τη λεπτομέρεια και επανερμηνεία του κλασικού design. Το MINI Paul Smith Edition μεταφέρει το χαρακτηριστικό στυλ του σχεδιαστή σε μια ξεχωριστή έκδοση για την οικογένεια MINI Cooper, η οποία ξεχωρίζει μέσα από διακριτικές αλλά αναγνωρίσιμες σχεδιαστικές πινελιές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η έκδοση είναι πλέον διαθέσιμη για το 3θυρο MINI Cooper (ηλεκτρικό και βενζινοκίνητο), το 5θυρο MINI Cooper και το MINI Cooper Cabrio.

Στο εσωτερικό, το MINI Paul Smith Edition συνδυάζει τη βρετανική φινέτσα με δημιουργικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Η επένδυση από Vescin και πλεκτό ύφασμα σε Nightshade Blue συνδυάζεται με μαύρες πλεκτές επιφάνειες και διακριτικές ρίγες στον ίδιο χρωματικό τόνο. Η προβολή του μηνύματος «Hello» κατά το άνοιγμα της πόρτας, η επιγραφή «Every day is a new beginning» στα μαρσπιέ και το υφασμάτινο ριγέ μοτίβο στην κάτω ακτίνα του σπορ τιμονιού προσθέτουν ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Ένα χειροποίητο γραφικό κουνελιού (Rabbit) στα πατάκια ολοκληρώνει το χαρακτηριστικό βρετανικό χιούμορ της έκδοσης.

Λεπτομέρειες με βρετανικό twist.

Το MINI Paul Smith Edition διατίθεται σε τρεις εξωτερικές αποχρώσεις, εκ των οποίων οι δύο έχουν σχεδιαστεί σε αποκλειστικότητα για τη συγκεκριμένη έκδοση. Το Statement Grey αντλεί έμπνευση από την απόχρωση του Mini Austin Seven του 1959, συνδυάζοντας γκρι με διακριτικούς μπλε τόνους. Το Inspired White αποτελεί μια ανανεωμένη εκδοχή του χαρακτηριστικού μπεζ του κλασικού Mini. Την παλέτα συμπληρώνει το Midnight Black Metallic, ένα κομψό μαύρο χρώμα από τη γκάμα της MINI.

Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της έκδοσης αναδεικνύουν οι έντονες χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ αμαξώματος, οροφής και διακοσμητικών στοιχείων, σε συνδυασμό με τις χαρακτηριστικές ρίγες του Paul Smith. Οι εξωτερικοί καθρέπτες, το πλαίσιο της μάσκας και τα καπάκια των τροχών ξεχωρίζουν σε όλα τα μοντέλα χάρη στην απόχρωση Nottingham Green, μια αναφορά στην πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Βρετανός σχεδιαστής.

Για τα hardtop μοντέλα, διατίθενται δύο ειδικά φινιρίσματα οροφής: το Nottingham Green ή ένα πιο διακριτικό μαύρο, με ρίγες σε ματ και γυαλιστερό φινίρισμα στον ίδιο χρωματικό τόνο.