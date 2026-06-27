Χανιά: Συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία για εμπρησμό

Η γυναίκα φέρεται να έβαλε φωτιά καίγοντας προσωπικά της αντικείμενα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 45χρονη Ουκρανίδα στα Χανιά για εμπρησμό, αφού προκάλεσε πυρκαγιά καίγοντας προσωπικά της αντικείμενα κοντά σε δασική έκταση.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με ξηρή βλάστηση, θέτοντας σε κίνδυνο τη γύρω περιοχή.
  • Η γυναίκα παραδέχθηκε την πράξη της κατά την προανάκριση και θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα.
  • Από την αρχή του έτους, έχουν γίνει 126 συλλήψεις για πυρκαγιές, εκ των οποίων 8 για πρόθεση.
  • Οι Αρχές προειδοποιούν για αυστηρές ποινές σε παραβάτες κατά την αντιπυρική περίοδο.

Στη σύλληψη μίας 45χρονης γυναίκας από την Ουκρανία προχώρησαν οι Αρχές στα Χανιά, καθώς φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά καίγοντας προσωπικά της αντικείμενα σε σημείο με ξερά χόρτα, πολύ κοντά σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο τη γύρω περιοχή, καθώς οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε σημείο όπου υπήρχε έντονη ξηρή βλάστηση και μικρή απόσταση από δάσος.

Αφού ολοκλήρωσε την πράξη της, αποχώρησε από το σημείο με όχημα που έφερε ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Ωστόσο, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να την εντοπίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η 45χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη της κατά την προανάκριση. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

126 συλλήψεις για πυρκαγιές από την αρχή του έτους

Τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών δείχνουν ότι οι έλεγχοι για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών έχουν ενταθεί σημαντικά.

Από την 1η Ιανουαρίου έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών.

Από αυτές, οι 118 συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ 8 περιπτώσεις αφορούν πυρκαγιές που αποδίδονται σε πρόθεση.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο και υπό συνθήκες υψηλού κινδύνου, απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ οι παραβάτες αντιμετωπίζουν αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

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