Θυελλώδεις άνεμοι στην Αττική:Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στη Μιχαλακοπούλου

Ριπές ανέμων έως και 124 χλμ./ώρα καταγράφηκαν στην Πεντέλη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.06.26 , 17:58 Για ποιο λόγο ξεθωριάζουν οι φιλίες σου, όσο μεγαλώνεις;
27.06.26 , 17:38 Γιάννης Βαρδής: Η αποκάλυψη για τη «μαϊμού» μάνατζερ
27.06.26 , 17:32 Ηράκλειο: Πέθανε η 43χρονη που τραυματίστηκε στο σκοπευτήριο
27.06.26 , 17:17 Θυελλώδεις άνεμοι στην Αττική:Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στη Μιχαλακοπούλου
27.06.26 , 16:19 Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Δεν παρεξήγησα τη δήλωσή της - Ήταν πικάντικο»
27.06.26 , 16:00 Διαίσθηση: Πώς να μάθεις να ακούς και να εμπιστεύεσαι την καρδιά σου
27.06.26 , 15:44 Δολοφονία Καλλιθέα: «Σήκωσε την μπλούζα του και ήταν μέσα στα αίματα»
27.06.26 , 15:30 Ναταλία Γερμανού για Φάιη Σκορδά: «Ήταν μία κυρία σε όλη τη διάρκεια»
27.06.26 , 15:03 Φωτιά στη Βοιωτία: Μήνυμα του 112 για εκκένωση - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
27.06.26 , 14:45 Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσιάζει το νέο VisitGreece.gr
27.06.26 , 14:29 Πληρώνεται το έκτακτο παιδιού - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
27.06.26 , 14:15 Λιβαδειά: 35χρονη μητέρα πέθανε μετά τη γέννηση του παιδιού της
27.06.26 , 14:00 Το μυστικό των Γαλλίδων και τα brands πίσω από το Parisian chic στυλ
27.06.26 , 13:10 MasterChef: Παίκτες αποκάλυψαν ότι είναι ζευγάρι στον μεγάλο τελικό!
27.06.26 , 13:00 Banded Glute Bridges: Η top άσκηση για στρογγυλούς γλουτούς!
MasterChef: Παίκτες αποκάλυψαν ότι είναι ζευγάρι στον μεγάλο τελικό!
Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Χέρι-χέρι στο Κολωνάκι, η Εστρέλλα Νούρι με τον Τόμας Γουόκαπ
Φαίη Σκορδά: Ο σύντροφός της στο πλευρό της μετά το τέλος του Buongiorno
Μυτιλήνη: Tα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 36χρονη γιατρό
Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και τη σύζυγό του
Ρούλα Κορομηλά: Το μήνυμα στήριξης στη Φαίη Σκορδά μετά τους τίτλους τέλους
MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»
Στούντιο 4: «Αυτή είναι η τελευταία μας Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες επικρατούν στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν από τις πρώτες ώρες της ημέρας έχουν προκαλέσει προβλήματα και αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οι θυελλώδεις ριπές έχουν ήδη προκαλέσει πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, ενώ οι αρμόδιες Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά σημειώθηκε στην οδό Μιχαλακοπούλου, όταν ένα μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και κατέπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Τη στιγμή του συμβάντος η οδηγός βρισκόταν μέσα στο όχημα, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της οδηγού. Ευτυχώς, η γυναίκα βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς να έχει τραυματιστεί, παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού.

Στη συνέχεια ακολούθησε επιχείρηση απομάκρυνσης του κορμού και των μεγάλων κλαδιών που είχαν πέσει πάνω στο όχημα. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην τμηματική κοπή του δέντρου, ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια χωρίς να προκληθούν επιπλέον ζημιές στα γύρω οχήματα ή στο οδικό δίκτυο. Η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν τόσο τις μετακινήσεις όσο και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος από πτώσεις δέντρων, κλαδιών, πινακίδων και άλλων αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν από τις θυελλώδεις ριπές.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου.

Η μεγαλύτερη ριπή ανέμου σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκε στην κορυφή της Πεντέλης, όπου η ταχύτητα του ανέμου έφτασε τα 124 χιλιόμετρα την ώρα, μία από τις υψηλότερες τιμές που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.

Πολύ ισχυροί άνεμοι καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην Παξιμάδα Καρύστου η μέγιστη ριπή έφτασε τα 111 χλμ./ώρα, ενώ στον Αυλώνα της Χίου καταγράφηκαν άνεμοι έως 105 χλμ./ώρα. Στο Γεράκι Λακωνίας ο πυρομετεωρολογικός σταθμός μέτρησε ριπές της τάξης των 101 χλμ./ώρα.

Αντίστοιχα υψηλές τιμές σημειώθηκαν και στην Αττική. Στο Λαύριο οι άνεμοι έφτασαν τα 98 χλμ./ώρα, ενώ στην Πάρνηθα καταγράφηκαν ριπές έως και 92 χλμ./ώρα, επιβεβαιώνοντας ότι το φαινόμενο επηρέασε μεγάλο μέρος του νομού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους κάτω από μεγάλα δέντρα και να ασφαλίζουν αντικείμενα που βρίσκονται σε μπαλκόνια και αυλές. Παράλληλα, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτατη εξάπλωσή της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top