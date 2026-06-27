Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες επικρατούν στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν από τις πρώτες ώρες της ημέρας έχουν προκαλέσει προβλήματα και αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οι θυελλώδεις ριπές έχουν ήδη προκαλέσει πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, ενώ οι αρμόδιες Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά σημειώθηκε στην οδό Μιχαλακοπούλου, όταν ένα μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και κατέπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Τη στιγμή του συμβάντος η οδηγός βρισκόταν μέσα στο όχημα, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της οδηγού. Ευτυχώς, η γυναίκα βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς να έχει τραυματιστεί, παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού.

Στη συνέχεια ακολούθησε επιχείρηση απομάκρυνσης του κορμού και των μεγάλων κλαδιών που είχαν πέσει πάνω στο όχημα. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην τμηματική κοπή του δέντρου, ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια χωρίς να προκληθούν επιπλέον ζημιές στα γύρω οχήματα ή στο οδικό δίκτυο. Η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν τόσο τις μετακινήσεις όσο και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος από πτώσεις δέντρων, κλαδιών, πινακίδων και άλλων αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν από τις θυελλώδεις ριπές.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου.

Η μεγαλύτερη ριπή ανέμου σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκε στην κορυφή της Πεντέλης, όπου η ταχύτητα του ανέμου έφτασε τα 124 χιλιόμετρα την ώρα, μία από τις υψηλότερες τιμές που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.

Πολύ ισχυροί άνεμοι καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην Παξιμάδα Καρύστου η μέγιστη ριπή έφτασε τα 111 χλμ./ώρα, ενώ στον Αυλώνα της Χίου καταγράφηκαν άνεμοι έως 105 χλμ./ώρα. Στο Γεράκι Λακωνίας ο πυρομετεωρολογικός σταθμός μέτρησε ριπές της τάξης των 101 χλμ./ώρα.

Αντίστοιχα υψηλές τιμές σημειώθηκαν και στην Αττική. Στο Λαύριο οι άνεμοι έφτασαν τα 98 χλμ./ώρα, ενώ στην Πάρνηθα καταγράφηκαν ριπές έως και 92 χλμ./ώρα, επιβεβαιώνοντας ότι το φαινόμενο επηρέασε μεγάλο μέρος του νομού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους κάτω από μεγάλα δέντρα και να ασφαλίζουν αντικείμενα που βρίσκονται σε μπαλκόνια και αυλές. Παράλληλα, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτατη εξάπλωσή της.