MINI ELECTRIC BONUS: Η καλύτερη στιγμή για να πάρετε ηλεκτρικό MINI

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MINI ELECTRIC BONUS: Η καλύτερη στιγμή για να πάρετε ηλεκτρικό MINI
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Το "MINI ELECTRIC BONUS" παρέχεται επιπλέον της κρατικής επιδότησης του προγράμματος "Κινούμαι Ηλεκτρικά" και αφορά όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα MINI, μέχρι 30 Ιουνίου 2026.Συνδυαστικά υπάρχει και η δυνατότητα χρηματοδότησης με επιτόκιο από 0% με το πρόγραμμα MINI GO Electric 0%.

Τιμοκατάλογος Μοντέλων MINI John Cooper Works

Μοντέλα BEV (αμιγώς ηλεκτρικά)/ Τιμή προ φόρων (€) Τιμή με φόρους (€) /Electric Bonus (€)/ Κρατική Επιδότηση (€) /Τιμή με Electric Bonus & Κρατική Επιδότηση (€)

MINI Cooper JCW E 35,605 /44,150/  4,000 3,000 / 37,150

MINI Aceman JCW E 37,218 / 46,150   5,000 3,000  38,150

Για τα παρακάτω 3 βενζινοκίνητα μοντέλα MINI JCW ισχύει ειδική προωθητική ενέργεια για παραγγελίες έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Μοντέλα ICE (κινητήρες εσωτ. Καύσης) Τιμή με φόρους (€)

MINI Cooper JCW 40,900

MINI Cabrio JCW 48,700

MINI Countryman JCW ALL4 56,000

 

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