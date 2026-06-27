Το "MINI ELECTRIC BONUS" παρέχεται επιπλέον της κρατικής επιδότησης του προγράμματος "Κινούμαι Ηλεκτρικά" και αφορά όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα MINI, μέχρι 30 Ιουνίου 2026.Συνδυαστικά υπάρχει και η δυνατότητα χρηματοδότησης με επιτόκιο από 0% με το πρόγραμμα MINI GO Electric 0%.

Τιμοκατάλογος Μοντέλων MINI John Cooper Works

Μοντέλα BEV (αμιγώς ηλεκτρικά)/ Τιμή προ φόρων (€) Τιμή με φόρους (€) /Electric Bonus (€)/ Κρατική Επιδότηση (€) /Τιμή με Electric Bonus & Κρατική Επιδότηση (€)

MINI Cooper JCW E 35,605 /44,150/ 4,000 3,000 / 37,150

MINI Aceman JCW E 37,218 / 46,150 5,000 3,000 38,150

Για τα παρακάτω 3 βενζινοκίνητα μοντέλα MINI JCW ισχύει ειδική προωθητική ενέργεια για παραγγελίες έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Μοντέλα ICE (κινητήρες εσωτ. Καύσης) Τιμή με φόρους (€)

MINI Cooper JCW 40,900

MINI Cabrio JCW 48,700

MINI Countryman JCW ALL4 56,000