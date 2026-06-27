Ηράκλειο: Πέθανε η 43χρονη που τραυματίστηκε στο σκοπευτήριο

Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης

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Ηράκλειο: Πέθανε η 43χρονη που τραυματίστηκε στο σκοπευτήριο
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Την τελευταία της πνοή άφησε η 43χρονη γυναίκα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυροβολισμό το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

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Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Κώστα Δανδουλάκη, οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν τα εκτεταμένα τραύματα που έφερε η 43χρονη. Προηγήθηκε αξονική τομογραφία, από την οποία διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής της και κρίθηκε αναγκαία η άμεση εισαγωγή της στο χειρουργείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε.

Η 43χρονη έφερε πολύ σοβαρά τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι, τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μεταξύ των σεναρίων που ερευνώνται είναι και αυτό του αυτοπυροβολισμού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο του σκοπευτηρίου, καθώς και να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

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